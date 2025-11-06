聽新聞
美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看
昨天美國10年期公債殖利率突破4.15%，30年期也來到4.74%。長天期公債又有一點賣壓，市場情緒偏保守。
最近債市為什麼又跌？主要三件事：
ADP就業數據比預期強
10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。
財政部暗示可能會「增加公債供給」
簡單說，就是之後可能會「多發債」。供給變多 → 價格容易被壓下來 → 殖利率往上。
特別是長天期，比較敏感。
川普時期的關稅 正在被最高法院重新檢視
如果最後裁決「不合法」，政府可能要把之前收的關稅退回去。這筆收入本來有幫忙減少財政赤字，一旦退回 → 赤字又會變大 → 長天期利率有可能再往上。
但有一件事很關鍵：美國政府目前仍在關門。官方的重要數據都沒有更新(包含CPI、非農就業數據等等)。
我們現在看到的，就像「只看其中幾張拼圖，就想猜出整幅畫」。數據還不完整，市場就容易捕風捉影，震盪就會加大。
所以，在這時候就判斷債市走空，真的太早了。要等政府重新開門、數據開始回來，才會看得更清楚。
