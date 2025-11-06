台股驚險暫守月線！期貨正價差擴大 法人看多頭仍有續航力

台股5日盤中雖一度重挫逾700點，但隨低接買盤進場、終場跌幅明顯收斂；6日早盤台股以27,906點開高。從期貨價格發現與技術面觀察，法人認為台股短線震盪屬合理修正，後續仍具反彈契機，投資人可留意AI、半導體及高階製造等具中長線利基的主流族群。

觀察期貨市場，台指期3日正價差為5.41點、4日縮小至0.44點，5日則擴大至87.94點，顯示市場預期短線有反彈空間。法人指出，期貨價格發現功能顯示投資人對後市仍保有信心。不過，從技術面角度觀察，台股每逢挑戰整數關卡前常出現回測整理，屬於籌碼換手的自然現象，仍在合理範圍。

技術面來看，台股短線壓力落在前高28,554點，若成交量能放大至5日均量5,600億元以上，有望再度挑戰新高；反之，若量能不足，指數可能於月線與前高間高檔震盪。短線支撐則位於10月13日低點26,470點，若該位置未被跌破，多頭格局仍可維持。

此外，長線焦點落在半導體龍頭台積電（2330）。法人指出，台積電已通知主要客戶，將自2026年起對5奈米以下先進製程價格調漲約平均3%至5%，將連續四年調升報價。由於微軟、亞馬遜、Google等雲端巨頭的AI伺服器晶片均仰賴台積電代工，有助進一步推升毛利率與獲利動能，並持續鞏固其在全球AI供應鏈中的關鍵地位。