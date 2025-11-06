快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股驚險暫守月線！期貨正價差擴大 法人看多頭仍有續航力

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股5日盤中雖一度重挫逾700點，但隨低接買盤進場、終場跌幅明顯收斂；6日早盤台股以27,906點開高。從期貨價格發現與技術面觀察，法人認為台股短線震盪屬合理修正，後續仍具反彈契機，投資人可留意AI、半導體及高階製造等具中長線利基的主流族群。

觀察期貨市場，台指期3日正價差為5.41點、4日縮小至0.44點，5日則擴大至87.94點，顯示市場預期短線有反彈空間。法人指出，期貨價格發現功能顯示投資人對後市仍保有信心。不過，從技術面角度觀察，台股每逢挑戰整數關卡前常出現回測整理，屬於籌碼換手的自然現象，仍在合理範圍。

技術面來看，台股短線壓力落在前高28,554點，若成交量能放大至5日均量5,600億元以上，有望再度挑戰新高；反之，若量能不足，指數可能於月線與前高間高檔震盪。短線支撐則位於10月13日低點26,470點，若該位置未被跌破，多頭格局仍可維持。

此外，長線焦點落在半導體龍頭台積電（2330）。法人指出，台積電已通知主要客戶，將自2026年起對5奈米以下先進製程價格調漲約平均3%至5%，將連續四年調升報價。由於微軟、亞馬遜、Google等雲端巨頭的AI伺服器晶片均仰賴台積電代工，有助進一步推升毛利率與獲利動能，並持續鞏固其在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

台積電 台股

延伸閱讀

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

投資大趨勢論壇18日登場 國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁 市值型 ETF 優先配置

投資大趨勢論壇18日登場 復華投信國內股票部主管呂宏宇 AI 隱形冠軍 投資亮點

台股止跌…要看四指標

相關新聞

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

華爾街對AI股估值過高疑慮升溫，引發全球半導體股龐大賣壓，拖累台股昨（5）日一度急殺743點，惟逢低買盤進場，終場收27...

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...

台股止跌…要看四指標

台股在連續創高後，昨（5）日遭遇劇烈殺盤，技術面跌破10日線，市場高度關注是否為「真跌破」的轉弱訊號。

法人連買股 聚光

台股近期在高檔遭遇強勁獲利了結賣壓，昨（5）日盤中一度重挫逾700點，顯示市場籌碼結構開始鬆動，且面臨季線乖離過大壓力。...

信驊入列 MSCI 成分股 股價衝漲停5,810元寫歷史新高

MSCI（明晟）公布最新的季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股中新增股王信驊（5274）、貿聯-KY（3665）等6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。