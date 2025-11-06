MSCI 季度調整 全球標準型指數成分股新增信驊等六檔

10月就業新增42,000 人，原本預期是22,000。這表示勞動市場沒有大家以為的那麼弱，市場開始調整對12月降息的期待：原本幾乎確定要降，現在變成「降息 / 暫停」機率差不多。

2025-11-06 09:26