快訊

MSCI 季度調整 全球標準型指數成分股新增信驊等六檔

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
MSCI（明晟）6日凌晨公布最新的季度調整結果。台股在全球標準型指數成分股中新增信驊（5274）、貿聯-KY（3665）等六檔成分股，並剔除宏碁（2353）等七檔；全球小型指數成分股則新增宏碁11檔，剔除凌華（6166）24檔，相關調整結果將於11月24日盤後生效。

此次MSCI季度調整，台股在全球標準型指數成分股中，新增包括信驊、貿聯-KY、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）、東元（1504）等六檔；剔除宏碁、友達（2409）、微星（2377）、矽力-KY（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）、大聯大（3702）等七檔。

而在全球小型指數成分股中，則新增佳能（2374）、宏碁、友達、定穎（6251）、意騰（7749）、良維（6290）、微星、矽力-KY、聯強、旭隼、大聯大等11檔。

遭剔除的成分股則有凌華、名軒（1442）、信驊、貿聯-KY、致茂、皇普（2528）、敦泰（3545）、金像電、美食-KY（2723）、海悅（2348）、新光鋼（2031）、京元電、高端（6547）、三商投控（2905）、中天（4128）、北基（8927）、太子建設（2511）、豐藝（6189）、信義房屋（9940）、智冠（5478）、東元、台橡（2103）、堤維西（1522）、大學光（3218）等24檔。

由於MSCI每年於2、5、8及11月執行指數定期審核與調整，其中2、8月為季度調整，5、11月為半年度調整。而此次半年度調整結果將於台灣時間11月24日收盤後生效。

