台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

經濟日報／ 記者崔馨方、編譯劉忠勇／綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

華爾街對AI股估值過高疑慮升溫，引發全球半導體股龐大賣壓，拖累台股昨（5）日一度急殺743點，惟逢低買盤進場，終場收27,717點、跌點收斂至399點。

法人指出，這波回檔屬健康整理，短線震盪不改多頭格局，技術面、族群輪動活絡及基本面等優勢，將是支撐指數三大續攻關鍵。

輝達、英特爾、台積電ADR領跌下，費半指數4日重挫4%，美股不安情緒昨天在亞股蔓延，南韓KOSPI指數盤中重挫6.2%，期貨指數一度「跌到熔斷」，終場跌2.8%、收4,004點；日經225指數盤中大跌逾4%，終場跌1,284點，收50,212點，跌幅2.5%。

受AI股估值過高疑慮衝擊，全球主要半導體股幾乎全面遭血洗，統計截至5日，費城半導體指數和彭博亞洲半導體股指數兩天合計蒸發市值約5,000億美元。而費半指數在4日大跌後，5日早盤回穩，漲約1%。

台股昨天盤中一度重挫743點，跌破月線，所幸買盤回流，終場驚險守住月線大關並留下長達344點的下影線，跌幅小於其他亞股。

三大法人昨日合計賣超650.9億元。外資昨日賣超575.2億元，為今年第三大，連四賣、累計賣超1,020億元；投信賣超14億元，買轉賣；自營商賣超61.6億元，連三賣、累積賣超130億元。八大公股行庫買超155.7億元，連五買、累計買超254.9億元。

法人指出，台股此波回檔屬漲多後的健康整理，後市仍有三大支撐續多，理由包括：一、技術指標：周、月KD指標皆呈現多頭，K值持續高檔鈍化，短中長線趨勢仍偏多。

二、族群健康輪動：資金在各利基次產業間不停移轉、快速輪動，使偏多氣氛升溫；三、基本面支撐強勁：10月營收、第3季財報及19日輝達財報可望優於預期，第4季亦為台股傳統旺季，預料買盤將借題發揮。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，台股本輪修正預料時間可能延續至本周或下周，但整體多頭格局未變。市場關注焦點為11月19日輝達公布的財報內容，屆時若營收及獲利表現優於預期，將有望重新帶動AI與半導體族群回溫。

台股 半導體

