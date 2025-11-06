快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

台股止跌…要看四指標

經濟日報／ 編譯黃淑玲湯淑君、記者黃彥宏／綜合報導

台股在連續創高後，昨（5）日遭遇劇烈殺盤，技術面跌破10日線，市場高度關注是否為「真跌破」的轉弱訊號。

法人建議，投資人應靜待止跌訊號，並將目光鎖定四大觀察指標：一、加權指數盤中一度破月線、櫃買指數盤中破季線，需觀察能否重新站穩關鍵均線以穩住腳步；二、台積電（2330）昨天收盤已跌破月線1,467元，短線能否反彈站回1,500元，將是確認大盤穩定的重要指標。

三、觀察融資退場狀況，由於融資短線增加過多是籌碼凌亂的警訊，需觀察融資餘額是否持續減少；四、短線若出現反彈，投資人必須留意是否有量能配合，才能確認反彈的有效性。

富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧副總經理黃國偉等表示，儘管目前台股基本面仍被看好、國安基金還在場內護盤、台股走勢也強於其他亞股，但行情漲多本來就需要休息整理，下檔支撐區間暫看月線27,653點至27,000點整數關卡。

放眼長線，專家預期台、韓股市將在美股觸底後引領新興股市上揚，日股漲勢也還沒結束。

亞洲主要股市指數今年來有半數漲幅來自大型科技股，例如台積電貢獻台股今年以來的逾半漲幅，三星和SK海力士貢獻韓股40%漲幅，阿里巴巴、小米、快手等六檔股票貢獻香港恆生指數今年來的50%漲幅。

各地股價漲勢集中在一小撮估值飛上天的個股，令人憂心美國AI泡沫萬一爆破，可能輕易波及亞股。蓮華資產管理公司投資長洪灝認為，不該只以估值作評判，整體而言，亞洲科技股估值仍低於美股。

投資公司晉達（Ninety One）基金經理人林頓說，亞洲半導體股估值偏高「值得關注」，但整體科技股價位仍合宜，有盈餘成長與強健資產負債表支撐。

台股 台積電

延伸閱讀

台股重挫400點、融資餘額飆高 這4檔高股息ETF逆勢收紅

普發1萬元 小資族或投資新手入手這兩檔ETF特別適合

三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

相關新聞

台股急殺 法人喊免驚…專家：三優勢有助指數續攻

華爾街對AI股估值過高疑慮升溫，引發全球半導體股龐大賣壓，拖累台股昨（5）日一度急殺743點，惟逢低買盤進場，終場收27...

股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...

台股止跌…要看四指標

台股在連續創高後，昨（5）日遭遇劇烈殺盤，技術面跌破10日線，市場高度關注是否為「真跌破」的轉弱訊號。

法人連買股 聚光

台股近期在高檔遭遇強勁獲利了結賣壓，昨（5）日盤中一度重挫逾700點，顯示市場籌碼結構開始鬆動，且面臨季線乖離過大壓力。...

就市論勢／大型權值股 可低接

近期，華爾街出現一股罕見的共識：美股估值已偏高，短期可能面臨回檔壓力。高盛在最新報告中指出，未來12至24個月內，市場可能出現10%至20%修正。但這並非崩盤前兆，而是一場健康的調整。投資人毋須撤出市場，反而可趁勢調整資產配置，採取「50%股票、50%債券」的平衡策略，以降低波動風險。摩根士丹利認為10%至15%修正屬於正常現象，且有助於消化高本益比帶來的壓力。

外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張

台股5日收27,717.06點，下跌399.5點，三大法人賣超649.46億元，其中外資賣超575.27億元，改寫今年第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。