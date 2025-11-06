台股止跌…要看四指標

台股在連續創高後，昨（5）日遭遇劇烈殺盤，技術面跌破10日線，市場高度關注是否為「真跌破」的轉弱訊號。

法人建議，投資人應靜待止跌訊號，並將目光鎖定四大觀察指標：一、加權指數盤中一度破月線、櫃買指數盤中破季線，需觀察能否重新站穩關鍵均線以穩住腳步；二、台積電（2330）昨天收盤已跌破月線1,467元，短線能否反彈站回1,500元，將是確認大盤穩定的重要指標。

三、觀察融資退場狀況，由於融資短線增加過多是籌碼凌亂的警訊，需觀察融資餘額是否持續減少；四、短線若出現反彈，投資人必須留意是否有量能配合，才能確認反彈的有效性。

富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧副總經理黃國偉等表示，儘管目前台股基本面仍被看好、國安基金還在場內護盤、台股走勢也強於其他亞股，但行情漲多本來就需要休息整理，下檔支撐區間暫看月線27,653點至27,000點整數關卡。

放眼長線，專家預期台、韓股市將在美股觸底後引領新興股市上揚，日股漲勢也還沒結束。

亞洲主要股市指數今年來有半數漲幅來自大型科技股，例如台積電貢獻台股今年以來的逾半漲幅，三星和SK海力士貢獻韓股40%漲幅，阿里巴巴、小米、快手等六檔股票貢獻香港恆生指數今年來的50%漲幅。

各地股價漲勢集中在一小撮估值飛上天的個股，令人憂心美國AI泡沫萬一爆破，可能輕易波及亞股。蓮華資產管理公司投資長洪灝認為，不該只以估值作評判，整體而言，亞洲科技股估值仍低於美股。

投資公司晉達（Ninety One）基金經理人林頓說，亞洲半導體股估值偏高「值得關注」，但整體科技股價位仍合宜，有盈餘成長與強健資產負債表支撐。