股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

股王信驊（5274）昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季27.3億元，每股純益72.23元，大賺逾七個股本。

信驊是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商，昨日並公布今年10月營收7.31億元，月減10.3%，年增6.5%；前十月營收73.72億元，年增46.23%。信驊昨天股價跌215元、收5,285元。

信驊董事長林鴻明先前表示，目前AI伺服器營收占比約15%，通用伺服器占約85%，從各大CSP持續擴大資本支出趨勢來看，樂觀預期AI伺服器及通用伺服器需求持續成長。法人看好，信驊本季營運將持續走揚，全年營收看增二位數百分比，明年也有看頭。

針對伺服器產業，林鴻明曾說，不論是AI伺服器或一般伺服器需求皆佳，並且觀察到很多AI推論在一般伺服器即可運行，走向純CPU，不必依賴昂貴的GPU或太複雜的ASIC，等於AI架構逐漸簡化，使一般型伺服器比重拉升，而由於一般伺服器的資本效益較高，客戶投入同樣的資金可採購更多BMC，對信驊相對有利。

根據信驊揭露的財務數字，第3季毛利率69.3%，季增1.4個百分點，年增5個百分點；稅後純益12.14億元，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元。前三季毛利率67.8%，年增4個百分點；獲利27.3億元，每股純益72.23元。

展望後市，外資看好信驊能根據伺服器遠端管理需求，提供多樣化晶片，隨著AI伺服器需求在輝達GB300及ASIC伺服器放量，加上新伺服器平台帶動信驊AST2700晶片出貨量攀升，2026年營收可望持續繳出年增二位數百分比的成績單。

法人估計，明年全球GB300 AI伺服器出貨量可達5萬至5.5萬櫃 ，一般型伺服器出貨量將年增5%，伴隨新伺服器平台Oak Stream及Venice量能擴大，預估信驊AST2700晶片滲透率將達14%，帶動BMC產品產品均價（ASP）提升。

外資分析，信驊已推出BMC管理晶片、BIC橋接型晶片、安全性系統單晶片（PFR）與I／O Expander等多樣晶片，並且能提供應晶片與相關的韌體服務，提高伺服器故障預測的準確率，更是關鍵。

