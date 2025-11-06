快訊

台電指核二核三具備重啟條件 經濟部下月決定是否啟動安全檢查

就市論勢／大型權值股 可低接

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

近期，華爾街出現一股罕見的共識：美股估值已偏高，短期可能面臨回檔壓力。高盛在最新報告中指出，未來12至24個月內，市場可能出現10%至20%修正。但這並非崩盤前兆，而是一場健康的調整。投資人毋須撤出市場，反而可趁勢調整資產配置，採取「50%股票、50%債券」的平衡策略，以降低波動風險。摩根士丹利認為10%至15%修正屬於正常現象，且有助於消化高本益比帶來的壓力。

從技術面觀察，美股確實已處於過熱區。S&P500指數目前高出年線超過10%，那斯達克100更達到近15%乖離率，在歷史上並不常見。乖離過大意味短線修正壓力升高，獲利了結賣壓浮現。

回到台股，加權指數在月線拉出下影線，加上該處同時與10月27日的多方缺口重疊，意味多方買盤在此有意在此處進行防守支撐。觀察法人籌碼，外資的期貨未平倉淨空單，近期由2.2萬口加碼至3.2萬口，在現貨也未積極買超，代表外資態度已轉向保守。後續持續留意指數能否站穩月線，只要此處未失守，台股仍具備降息資金行情、AI成長的產業利多，搭配10月營收陸續公布，台股仍有機會重回上升趨勢。

投資建議

短線市場陷入緊張。然而，三個觀察指標值得安慰。首先，蘋果股價相對穩健，意味著消費性電子需求仍具支撐力；其次，恐懼貪婪指數過度反應，暗示恐慌情緒已見頂；最後，大盤在月線位置出現長下影線且守住缺口支撐，顯示低接買盤仍願意進場。若接下來美股出現紅K反彈，不妨關注大型權值股如台積電（2330）與鴻海的回補機會，並同步觀察10月營收仍強勁的相關供應鏈個股。

台股 壓力

