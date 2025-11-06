台股近期在高檔遭遇強勁獲利了結賣壓，昨（5）日盤中一度重挫逾700點，顯示市場籌碼結構開始鬆動，且面臨季線乖離過大壓力。據統計，外資與投信等法人雖整體對大盤呈調節態勢，但仍有特定個股獲法人資金連續逆勢買超，大多鎖定AI、金融與營建族群，透露出長線布局的線索。

台新投顧副總經理黃文清等法人指出，在電子權值股面臨壓力之際，法人資金展現出高度的擇股能力，將目光投向三大主軸：AI產業升級、抗跌金融股以及低基期且高殖利率的營建族群，以應對市場波動。

在大盤劇烈震盪下，仍有十檔個股獲得法人連續十天以上買超，顯示對其基本面和長線趨勢抱持高度信心。電子族群中，受惠於AI伺服器散熱與零組件升級趨勢的指標股如日月光投控（3711）、奇鋐等，持續獲得法人青睞，其中日月光投控連續買超高達15天，張數突破10萬張。

金融股具進退可守優勢，華南金與兆豐金分別獲得法人連續16天及11天買超，成為資金避險兼具配息考量的安全港；營建類股也獲法人低檔買入，包括連續買超16天的潤隆與11天的華固，反映法人看好其在房市政策與完工交屋進度穩定性。