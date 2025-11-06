聽新聞
0:00 / 0:00
法人連買股 聚光
台股近期在高檔遭遇強勁獲利了結賣壓，昨（5）日盤中一度重挫逾700點，顯示市場籌碼結構開始鬆動，且面臨季線乖離過大壓力。據統計，外資與投信等法人雖整體對大盤呈調節態勢，但仍有特定個股獲法人資金連續逆勢買超，大多鎖定AI、金融與營建族群，透露出長線布局的線索。
台新投顧副總經理黃文清等法人指出，在電子權值股面臨壓力之際，法人資金展現出高度的擇股能力，將目光投向三大主軸：AI產業升級、抗跌金融股以及低基期且高殖利率的營建族群，以應對市場波動。
在大盤劇烈震盪下，仍有十檔個股獲得法人連續十天以上買超，顯示對其基本面和長線趨勢抱持高度信心。電子族群中，受惠於AI伺服器散熱與零組件升級趨勢的指標股如日月光投控（3711）、奇鋐等，持續獲得法人青睞，其中日月光投控連續買超高達15天，張數突破10萬張。
金融股具進退可守優勢，華南金與兆豐金分別獲得法人連續16天及11天買超，成為資金避險兼具配息考量的安全港；營建類股也獲法人低檔買入，包括連續買超16天的潤隆與11天的華固，反映法人看好其在房市政策與完工交屋進度穩定性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言