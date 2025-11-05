二代健保將修法 利息、股利、租金累計逾2萬元將收2.11%補充保費

衛福部將修法調整《健保法》，針對二代健保補充保費計算方式，包括薪資以外的利息、股利等收入將改採年度結算方式收取補充保費，一年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，且扣繳上限將從1,000萬元改為5,000萬元，目標2027年上路，影響人數估約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。

衛福部長石崇良近日接受媒體專訪時表示，明年將修「健保法」，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，一年累計超過2萬元就要收取。

健保補充保費共有六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及基本薪資超過4倍的獎金。石崇良指出，目前健保補充保費採即時扣繳方式，若個人單筆利息或股利給付超過門檻就會被扣。他表示，目前的制度容易被拆單規避，假設有1,000萬存款，拆成十筆，單筆利息不超過2萬，都不必繳補充保費。

為了矯正這種漏洞，石崇良表示，自明年起將朝「年結算」方式修法，優先從利息、股利、租金開始實施。另在超過薪資4倍的獎金部分，石崇良說，高薪者的4倍徵收門檻較高，常常徵不到，也須要修法，起徵點從薪資的4倍以上，改為最低基本工資2萬8,590元的4倍以上。假設月薪10萬，獎金要達到40萬才開徵，未來修法後，若以最低薪資為例，獎金約超過11萬4,360元就要繳補充保費。衛福部預計明年啟動修法程序，最快2027年將可上路。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，二代健保補充保費若採年度計算而非每筆隨費徵收，實務上需設法讓保費「看得到、收得到」，他並建議修法時應提高政府支付健保費比率，從現行36%升至38%。