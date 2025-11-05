信驊財報／第3季 EPS 32.12元 淨賺12.14億元、季增93%創單季新高

台股股王、同時也是全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）製造商信驊（5274）5日公布今年第3季營運成果，單季獲利來到12.14億元，季增93%、年增66.53%，每股純益32.12元，創單季歷史新高紀錄。

針對伺服器產業，董事長林鴻明曾說，不論是AI伺服器或一般伺服器需求皆佳，且有觀察到一個趨勢，很多AI推論在一般伺服器即可運行，走向純CPU，不必依賴昂貴的GPU或太複雜的ASIC，等於AI架構逐漸簡化，使一般型伺服器比重拉升，而由於一般伺服器的資本效益較高，客戶投入同樣的資金可採購更多BMC，對信驊是相對有利。

綜觀來看，信驊今年第3季毛利率69.3%，季增1.4個百分點，年增5個百分點，稅後純益為12.14億元，季增93%、年增66.53%，每股純益32.12元，改寫單季歷史新猷；累計前三季毛利率67.8%，年增4個百分點，獲利達27.3億元，每股純益72.23元，大賺逾七個股本。

信驊也公布今年10月營收為7.31億元，月減10.3%、年增6.5%；累計前十月營收73.72億元，和去年同期相比年成長46.23%。