外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張
台股5日收27,717.06點，下跌399.5點，三大法人賣超649.46億元，其中外資賣超575.27億元，改寫今年第三大、歷史第13大賣超紀錄，且連4日累計賣超達1,020億元。統計外資5日買賣超個股發現，賣超前三大皆為ETF相關。其中，賣超元大台灣50（0050）達101,788張最多，賣超群益台灣精選高息（00919）44,569張居次，賣超國泰永續高股息（00878）44,206張第三，此外，台股神山台積電（2330）也遭大舉調節30,801張，而領軍DRAM族群逆襲的南亞科（2408）也賣超8,947張；復華富時不動產（00712）則獲外資青睞，單日買超22,244張。
台股5日早盤以27,785.91點開出，下跌330.65點，權王台積電也開低在1,480元，尾盤收1,460元、跌破月線，拖累大盤達354點，智邦（2345）、富邦金（2881）、緯穎（6669）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、金像電（2368）、世芯-KY（3661）、國泰金（2882）等大型股紛紛收黑。盤面由權值二哥鴻海（2317）、四哥聯發科（2454），攜手南亞科、華邦電（2344）等記憶體族群共同抗空。
統計三大法人賣超649.46億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超575.27億元；投信轉賣超12.57億元；自營商再調節（合計）61.61億元，其中自營商（自行買賣）買超2.86億元、自營商（避險）賣超64.47億元，連續3個交易日合計累計賣超130.06億元。
統計外資賣超前十名個股依序為元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、台積電、中鋼（2002）、友達（2409）、鴻海、凱基金（2883）、南亞科、元大高股息（0056）等；外資買超前十名個股則依序為復華富時不動產、力積電（6770）、元大金（2885）、華榮（1608）、台新新光金（2887）、聯電（2303）、國巨*（2327）、永豐金（2890）、中工（2515）、群創（3481）等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言