快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

永豐金證券「股票禮品卡」銷售破5000萬 25-35歲用戶占比高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
成果奏捷！永豐金證券「股票禮品卡」銷售破5,000萬，年輕世代人生第一股從禮物開始。(永豐金證券/提供)
成果奏捷！永豐金證券「股票禮品卡」銷售破5,000萬，年輕世代人生第一股從禮物開始。(永豐金證券/提供)

永豐金證券引領國內金融科技創新。2025年獲准進入沙盒的「股票禮品卡」，自 5月開賣以來，銷售總金額破5,000萬元，成功在不到半年時間，打造出結合贈與的全新投資場景。永豐金證券趁勝追擊，更將面額擴增至五種，滿足用戶更細緻的需求。

據統計，股票禮品卡兌換人年齡集中在25到35歲，占比逾三成，顯著優於其他世代，顯示年輕族群將禮品卡作為啟動投資工具的接受度極高。永豐金證券指出，股票禮品卡具備「低門檻」及「高參與感」兩大特性，不僅最低100元即可買ETF，購買後還可透過Line輕鬆轉寄。

永豐金證券分析，同樣是贈禮約新台幣百元的心意，「送股票」比「送咖啡」更多了財富傳承的意義，且禮品卡成功整合「豐存股」定期定額服務，支援台積電（2330）、台灣 50 等熱門標的股票交割款折抵，有效引導使用者展開紀律投資。種種優勢創造出嶄新生活金融場景，國人送禮逐漸從「送咖啡」等消費品轉為「送股票」，讓節慶送禮多了新選擇，趨勢方興未艾。

永豐金證券是目前國內唯一擁有兩件金管會核准金融科技創新實驗案的券商。股票禮品卡透過將投資行為融入日常生活，成功推動「微型投資」，協助更多人以小額參與資本市場，建立長期投資習慣。統計顯示，禮品卡累計銷售金額已突破新台幣5,000萬元，尤其在畢業季與情人節期間創造良好聲量，顯示其高度市場接受度與實質成效。

展望未來，永豐金證券持續推進證券生態圈建設：

深化與LINE Bank等異業夥伴合作，強化開戶與投資導流的使用體驗。

強化AI應用，今年榮獲《財訊》雙周刊「2025 財訊金融獎」中「智能創新應用獎」優質獎，肯定「大戶投 APP」從科技賦能出發，提供客戶有感的創新服務。

強化數據應用，啟動「客戶商品因子偏好分析」計畫，全面升級客戶洞察，期望擬定「對的客戶、對的商品、對的時機」的精準服務策略。

永豐金證券表示，股票禮品卡不僅是一項金融商品，更是永豐金證券全新證券生態圈中的創新投資場景。提倡民眾面對投資理財的第一步，選擇具有品牌信任度、並持續提供優質數位金融服務的券商，將有助開啟穩健投資之路。

股票禮品卡主要兌換客戶樣貌。(資料來源：永豐金證券)
股票禮品卡主要兌換客戶樣貌。(資料來源：永豐金證券)

股票 永豐金

延伸閱讀

全民權證／穩懋 瞄準逾120天

Super Junior明年高雄巨蛋唱2場！這天開賣快筆記

量能暴增、籌碼散亂 台股短線投資風險提高

聯準會10月會議三劇本走向 最優為科技股估值再提升

相關新聞

外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張

台股5日收27,717.06點，下跌399.5點，三大法人賣超649.46億元，其中外資賣超575.27億元，改寫今年第...

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

二代健保補充保費將有大改革，預計116年起，1年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11％的補充保費，衝擊ET...

三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打

台股5日隨國際股市走弱開低震盪，盤中一度大跌逾700點、最低下探27,373.05點，所幸記憶體族群助攻指數跌幅收斂，終...

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

台股5日收盤下跌399.5點，終場以27,717.06點作收，成交量5,894.69億元；台積電（2330）收盤價1,4...

冷門股「欣雄」是配股王！專家：股價22年翻10倍、1張配到5張...複利威力

配股的想像對台股投資人來說，就像美股分割一樣迷人：只要抱著股票不放，張數自然越滾越多，感覺像買到聚寶盆。 然而，真實情況卻沒那麼簡單。配股其實就像把一個披薩切成更多片，片數變多沒錯，但披薩沒變大。 若公司沒辦法同步擴大獲利規模，EPS 只會被稀釋，股價也難再創高。能夠在長期配股下維持獲利動能的企業，才是真正具備「複利體質」的聚寶盆。

回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

11月4日這天美國費城半導體指數大跌4％、那斯達克指數也大跌超過2％，使得隔日一早的台股一開盤就大跌500點，股市投資人很難不因此而緊張，但是老話一句送給這些會緊張的投資人：股市漲多了就是會跌，跌多了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。