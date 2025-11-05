永豐金證券「股票禮品卡」銷售破5000萬 25-35歲用戶占比高

永豐金證券引領國內金融科技創新。2025年獲准進入沙盒的「股票禮品卡」，自 5月開賣以來，銷售總金額破5,000萬元，成功在不到半年時間，打造出結合贈與的全新投資場景。永豐金證券趁勝追擊，更將面額擴增至五種，滿足用戶更細緻的需求。

據統計，股票禮品卡兌換人年齡集中在25到35歲，占比逾三成，顯著優於其他世代，顯示年輕族群將禮品卡作為啟動投資工具的接受度極高。永豐金證券指出，股票禮品卡具備「低門檻」及「高參與感」兩大特性，不僅最低100元即可買ETF，購買後還可透過Line輕鬆轉寄。

永豐金證券分析，同樣是贈禮約新台幣百元的心意，「送股票」比「送咖啡」更多了財富傳承的意義，且禮品卡成功整合「豐存股」定期定額服務，支援台積電（2330）、台灣 50 等熱門標的股票交割款折抵，有效引導使用者展開紀律投資。種種優勢創造出嶄新生活金融場景，國人送禮逐漸從「送咖啡」等消費品轉為「送股票」，讓節慶送禮多了新選擇，趨勢方興未艾。

永豐金證券是目前國內唯一擁有兩件金管會核准金融科技創新實驗案的券商。股票禮品卡透過將投資行為融入日常生活，成功推動「微型投資」，協助更多人以小額參與資本市場，建立長期投資習慣。統計顯示，禮品卡累計銷售金額已突破新台幣5,000萬元，尤其在畢業季與情人節期間創造良好聲量，顯示其高度市場接受度與實質成效。

展望未來，永豐金證券持續推進證券生態圈建設： 深化與LINE Bank等異業夥伴合作，強化開戶與投資導流的使用體驗。 強化AI應用，今年榮獲《財訊》雙周刊「2025 財訊金融獎」中「智能創新應用獎」優質獎，肯定「大戶投 APP」從科技賦能出發，提供客戶有感的創新服務。 強化數據應用，啟動「客戶商品因子偏好分析」計畫，全面升級客戶洞察，期望擬定「對的客戶、對的商品、對的時機」的精準服務策略。