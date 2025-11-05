快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股5日隨國際股市走弱開低震盪，盤中一度大跌逾700點、最低下探27,373.05點，所幸記憶體族群助攻指數跌幅收斂，終場加權指數收27,717.06點、跌399.5點、跌幅1.42%，仍相對日韓股市抗跌，成交值放大至5,894.69億元，月線失而復得。台積電（2330）成交值達780.27億元、南亞科（2408）達321.16億元，居盤面前兩名。三大法人賣超649.46億元，外資連4日賣超達1,020億元。

法人指出，從技術面觀察，台股乖離率已進入超買區，目前指數接連跌破5日、10日均線，短線轉弱訊號浮現。KD指標與RSI同步走低，MACD柱體亦轉為負值，顯示動能轉疲，短期恐持續震盪整理，宜關注月線支撐變化。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超575.27億元，投信賣超12.57億元；自營商賣超（合計）61.61億元，其中自營商（自行買賣）買超2.86億元、自營商（避險）賣超64.47億元。

盤面上，電子權值股普遍走弱。台積電臨收遭空方突襲，最後一盤爆出8,173張大量、急殺5元，終場收1,460元、跌2.99%，拖累大盤達354點；智邦（2345）同樣尾盤急殺5元，收1,045元、跌9.13%。不過，鴻海（2317）逆勢開低走高、收247元，聯發科（2454）也翻紅1.14%、收1,330元，強勢收復月線。

記憶體族群成多頭救兵。南亞科、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、群聯（8299）、十銓（4967）、威剛（3260）等紛紛走強，成盤面抗空主力。南亞科大漲4.94%，群聯勁揚3.83%，雙雙帶動買盤回流。

金融族群中，元大金（2885）表現亮眼，成交逾3.1萬張，股價收35.45元、漲幅達2.01%，貢獻大盤約3點；富邦金（2881）跌2.05%、守住90元關卡，國泰金（2882）跌0.77%、失守5日線，兩大金控合計拉低指數逾10點。

成交金額前12大個股中，僅南亞科、鴻海、奇鋐（3017）、群聯、富喬（1815）等5檔收高；其中群聯、奇鋐、富喬分別漲3.83%、0.7%、4.51%，表現相對抗跌。

成交量前三名則為中石化（1314）成交26萬張、南亞科24萬張與元大台灣50（0050）成交20萬張，其中中石化股價勁揚9.91%、收8.87元，登上成交量王。

三大法人 台股 外資 台積電 南亞科

延伸閱讀

回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

南亞科、華邦電第3季終於賺錢…南韓記憶體廠吃肉、台灣喝湯 謝金河籲思考這件事

日韓台股等亞股全面重挫 台積電一度下探1455元

美股重挫台股連動開盤大跌457點 法人：台股短線承壓

相關新聞

三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打

台股5日隨國際股市走弱開低震盪，盤中一度大跌逾700點、最低下探27,373.05點，所幸記憶體族群助攻指數跌幅收斂，終...

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

二代健保補充保費將有大改革，預計116年起，1年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11％的補充保費，衝擊ET...

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

台股5日收盤下跌399.5點，終場以27,717.06點作收，成交量5,894.69億元；台積電（2330）收盤價1,4...

冷門股「欣雄」是配股王！專家：股價22年翻10倍、1張配到5張...複利威力

配股的想像對台股投資人來說，就像美股分割一樣迷人：只要抱著股票不放，張數自然越滾越多，感覺像買到聚寶盆。 然而，真實情況卻沒那麼簡單。配股其實就像把一個披薩切成更多片，片數變多沒錯，但披薩沒變大。 若公司沒辦法同步擴大獲利規模，EPS 只會被稀釋，股價也難再創高。能夠在長期配股下維持獲利動能的企業，才是真正具備「複利體質」的聚寶盆。

回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

11月4日這天美國費城半導體指數大跌4％、那斯達克指數也大跌超過2％，使得隔日一早的台股一開盤就大跌500點，股市投資人很難不因此而緊張，但是老話一句送給這些會緊張的投資人：股市漲多了就是會跌，跌多了

金管會納管...對中租、裕融、和潤是利多？專家：中長期有望受會降息循環

2025年9月，金管會正式將40家融資租賃業者納入《金融消費者保護法》管理後。中租-KY（5871）、和潤企業（6592）股價持續走弱，裕融（9941）則呈現震盪整理。監管制度的收緊讓市場重新審視這三家「融資租賃三雄」的風險結構與獲利來源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。