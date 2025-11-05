三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打

配股的想像對台股投資人來說，就像美股分割一樣迷人：只要抱著股票不放，張數自然越滾越多，感覺像買到聚寶盆。 然而，真實情況卻沒那麼簡單。配股其實就像把一個披薩切成更多片，片數變多沒錯，但披薩沒變大。 若公司沒辦法同步擴大獲利規模，EPS 只會被稀釋，股價也難再創高。能夠在長期配股下維持獲利動能的企業，才是真正具備「複利體質」的聚寶盆。

2025-11-05 13:37