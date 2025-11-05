三大法人重砍649億元！外資連4日賣超1020億 台股月線攻防戰開打
台股5日隨國際股市走弱開低震盪，盤中一度大跌逾700點、最低下探27,373.05點，所幸記憶體族群助攻指數跌幅收斂，終場加權指數收27,717.06點、跌399.5點、跌幅1.42%，仍相對日韓股市抗跌，成交值放大至5,894.69億元，月線失而復得。台積電（2330）成交值達780.27億元、南亞科（2408）達321.16億元，居盤面前兩名。三大法人賣超649.46億元，外資連4日賣超達1,020億元。
法人指出，從技術面觀察，台股乖離率已進入超買區，目前指數接連跌破5日、10日均線，短線轉弱訊號浮現。KD指標與RSI同步走低，MACD柱體亦轉為負值，顯示動能轉疲，短期恐持續震盪整理，宜關注月線支撐變化。
統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超575.27億元，投信賣超12.57億元；自營商賣超（合計）61.61億元，其中自營商（自行買賣）買超2.86億元、自營商（避險）賣超64.47億元。
盤面上，電子權值股普遍走弱。台積電臨收遭空方突襲，最後一盤爆出8,173張大量、急殺5元，終場收1,460元、跌2.99%，拖累大盤達354點；智邦（2345）同樣尾盤急殺5元，收1,045元、跌9.13%。不過，鴻海（2317）逆勢開低走高、收247元，聯發科（2454）也翻紅1.14%、收1,330元，強勢收復月線。
記憶體族群成多頭救兵。南亞科、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）、群聯（8299）、十銓（4967）、威剛（3260）等紛紛走強，成盤面抗空主力。南亞科大漲4.94%，群聯勁揚3.83%，雙雙帶動買盤回流。
金融族群中，元大金（2885）表現亮眼，成交逾3.1萬張，股價收35.45元、漲幅達2.01%，貢獻大盤約3點；富邦金（2881）跌2.05%、守住90元關卡，國泰金（2882）跌0.77%、失守5日線，兩大金控合計拉低指數逾10點。
成交金額前12大個股中，僅南亞科、鴻海、奇鋐（3017）、群聯、富喬（1815）等5檔收高；其中群聯、奇鋐、富喬分別漲3.83%、0.7%、4.51%，表現相對抗跌。
成交量前三名則為中石化（1314）成交26萬張、南亞科24萬張與元大台灣50（0050）成交20萬張，其中中石化股價勁揚9.91%、收8.87元，登上成交量王。
