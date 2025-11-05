收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
健保補充保費總額新制可能影響投資人資產配置。圖／本報資料照片
二代健保補充保費將有大改革，預計116年起，1年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11％的補充保費，衝擊ETF投資人、定存族，拆單的應變方案，將再也護不了投資人。法人表示，介意健保補充保費制度修改的投資人，可能得把投資方向轉向資本利得及海外商品。

法人指出，健保補充保費改以總額計算後，股利實質報酬率下降，對收息族及退休族造成影響，建議投資方向可轉向資本利得、海外商品；另外，新制還有一項針對高資產族群的改變，即扣繳上限將從1000萬元調高至5000萬元，法人指出，補充保費改為總額制後，會減少投資人拆單及機構分散的做法。

健保補充保費變革為總額制，預計116年實施，法人建議在法案上路前，投資人可檢視投資組合，將希望收息的投資部位，適度移轉至未包含在二代健保扣繳範圍之標的投資標的，例如：境內結構型商品、無境內股利收入的基金、保單、境外標的等。

因應健保補充保費制度改變，投資人改配置無需繳納二代健保補充保費的金融商品，可能偏好境外商品，因此複委託需求上升；同時，境內結構型、不配息成長型商品更受青睞；或是投資人會選擇在配息前就把股票賣掉，拿回現金。

二代健保補充保費 配息 ETF

瀰漫性大B細胞淋巴癌治療如何選？新藥『抗體藥物複合體』第一線健保有望

