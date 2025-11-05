台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點
台股5日收盤下跌399.5點，終場以27,717.06點作收，成交量5,894.69億元；台積電（2330）收盤價1,460元，下跌45元，跌幅2.99%。
今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、群聯（8299）、富喬（1815）、聯發科（2454）、台燿（6274）、大量（3167）及京元電子（2449）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、智邦（2345）、緯創（3231）、金居（8358）、台光電（2383）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）、世芯-KY（3661）及金像電（2368）。
第一金投顧表示，權值股及中小型股同步多方獲利了結，市場避險情緒升溫，因位階高指數有修正風險，短期缺乏新增資金或基本面題材支撐的個股可能會進入區間整理格局。
第一金投顧表示，近期關注10月營收、第3季財報，尋找位階低、財報數字佳的公司伺機布局，盤面輪動快速，選股回歸基本面，電子關注AI伺服器、散熱、PCB、記憶體、被動元件等產業，傳產關注軍工、重電、製鞋等產業。操作上，嚴控資金持股水位，保持風險控管。
