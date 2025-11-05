台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

最近股市漲得很高，到底是不是真的很高點？是不是該先賣一點、先落袋為安？，發現網路上有4種常見的想法。 先說，現在股市是不是在高點？最常見的估值指標是「席勒本益比（CAPE）」。 簡單說，它是把股價拿去跟「過去十年平均獲利」相比，看現在的價格到底貴不貴。如果太高，就代表市場的點位可能有點高。 目前美股的席勒本益比大約逼近 40 倍，比歷史平均的 17 倍高出一倍多；台股根據財經 M 平方網站的推估，大約在30倍左右。不管是美股或是台股，的確是很高點。 網路上常見的幾種「怕高點」而想「停利」的做法：

2025-11-05 11:22