冷門股「欣雄」是配股王！專家：股價22年翻10倍、1張配到5張...複利威力

欣雄天然氣（8908）長期配股又維持高EPS。台股示意圖／中央社
欣雄天然氣（8908）長期配股又維持高EPS。台股示意圖／中央社

【文．玩股神探】

配股的想像對台股投資人來說，就像美股分割一樣迷人：只要抱著股票不放，張數自然越滾越多，感覺像買到聚寶盆。

然而，真實情況卻沒那麼簡單。配股其實就像把一個披薩切成更多片，片數變多沒錯，但披薩沒變大。

若公司沒辦法同步擴大獲利規模，EPS 只會被稀釋，股價也難再創高。能夠在長期配股下維持獲利動能的企業，才是真正具備「複利體質」的聚寶盆。

放眼台股，金融股向來是配股常勝軍，第一金、玉山金、台企銀這些老字號連配十幾年以上早已見怪不怪。

但排行榜上最亮眼的，竟不是金融，而是一家來自高雄的瓦斯公司——欣雄天然氣（8908）。這家公司連續配股22年，堪稱台股「配股之冠」。

欣雄成立於1986年，早期專營高雄地區民生供氣，1997年上櫃後穩定發展，近期更準備轉上市。

公司營收主要來自瓦斯銷售，佔比高達96%，再加上燃氣發電與工業用戶需求增長，形成長期穩定的現金流。高雄多座瓦斯發電廠是欣雄的大客戶，政策推動燃氣發電取代燃煤，讓它的營收更具防禦性與可預期性。

目前欣雄的工商用戶貢獻超過九成業績，每年供氣超過六億度，家庭用戶雖然僅一成，但穩定且持續增加。

從2021年的9萬戶成長到2024年的近10萬戶，伴隨新建案增加與安全考量，天然氣裝置需求只會越來越多，形成不受景氣波動的剛性需求。

更值得注意的是，欣雄並非一成不變地守著瓦斯生意。它透過雄緯投資控股布局新能源與不動產，旗下有太陽能的「開泰」、汽電共生的「欣亞電能」，以及最新的不動產開發事業「欣雄建設」。

台南三大建案已開賣，總銷規模超過十億，有望成為公司下一波成長動能。

股權結構上，欣雄屬於家族經營企業，董事長朱文煌透過興泰、惠普投資穩握控制權，另有退輔會持股達23.56%，形成官股色彩與穩定基礎。

從財報來看，欣雄2025上半年EPS 已超過1元，全年有望挑戰2元以上，延續近年獲利高峰。

若回溯到2004年，投資人若持有一張欣雄，歷經連續配股至今已變成五張以上，股價也從1.6萬元漲到超過4萬元，市值翻逾十倍，這才是真正的「時間的複利」。

綜合來看，欣雄的成功在於能同時「配股又成長」，讓股數變多但EPS不掉。

它屬於少見的壟斷性民生產業，背後又有政策推動與官股加持，體質穩健、現金流充足。對於偏好保守穩健報酬、又想參與複利效應的投資人而言，這樣的公司或許比追逐高成長股更值得長期研究。

欣雄的故事提醒投資人：真正的聚寶盆，不是分到更多股，而是公司能讓披薩變大。能夠長期配股又維持高EPS的企業，才具備時間複利的力量。

對一般投資人來說，這類型公司雖然冷門，卻可能是最能讓報酬率穩定滾大的標的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：冷門股22年不間斷配股，股價翻十倍！高雄瓦斯王者「欣雄」的穩健聚寶盆學！

