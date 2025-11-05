國泰證數位化、資安治理、用戶體驗展優勢 奪網路口碑之星大獎

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：國泰證券榮獲「2025第八屆網路口碑之星」的「數位經濟領域數位證券類──領航創新獎」獎項，並創下連續三年蟬聯佳績新紀錄。
由全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》主辦的「2025第八屆網路口碑之星」揭曉，今年特別以「AI領航信任先行」為主題，表彰在AI創新、落實ESG?動、並以信任為核心的品牌典範。

國泰證券從59家數位證券競爭者中脫穎而出，榮獲「數位經濟領域數位證券類──領航創新獎」獎項，於數位化、資安治理與用戶體驗三方面展現領先優勢，加上資安方面榮獲BSI英國標準協會「數位信任卓越獎」的國際獎項肯定，使得「數位信任正面聲量」年增105.4%，顯示品牌信任度大受網友好評。

更因邀請盧廣仲改編《早安，晨之美》推廣投資理念，並於11家分公司設置銀? 櫃檯等創新作為，讓品牌整體「網路互動力面向」年增215.5%，連續三年蟬聯佳績，創下新紀錄。

國泰證券數位行銷部協理黃義光代表出席領獎，並受邀擔任頒獎典禮當日焦點座談「AI領航信任先行」與談人，偕產官學專家共同探討如何在AI時代打造兼具創新與信任的數位生態圈。黃義光指出，國泰證券以「數位券商領航者」為定位，運用數位與數據思維，從獲客、經營與服務流程，持續優化數位交易體驗，並以數據驅動精準洞察客戶偏好，打造安全、便利且貼近客戶需求的金融生態圈，贏得市場與用戶的高度肯定。

「網路口碑之星」自2018年創辦以來，已成為企業數位聲譽的重要指標，透過逾50億筆網路大數據，結合語意分析與即時情緒判讀等技術，評選出最受網友信賴與好評的品牌。本屆評選涵蓋觀光休閒、生活消費、數位經濟、ESG永續發展四大領域，針對超過1,500家品牌，以網路聲量、正負評比、Google及App評論數量及星等評分為核心，綜合計算品牌影響力排名。其中，數位證券類獎項聚焦於「數位信任」與「創新服務」，反映市場對安全交易、個人化體驗及品牌誠信的高度重視。

面對全球AI趨勢發展，國泰證券將持續以「數位金融」為核心，致力於讓投資變得更輕鬆、更有溫度，近年來推出多項創新服務，包括智慧加減碼、股息再投資及含息報酬率等，並導入AI風控模型與國際級資安標準，全面強化交易安全與效率。更預計於2025年底前，推出「小樹點折抵台股定期定額投資」創新服務，期待能藉此引領市場話題，實現「讓理財成為生活的一部分」的願景。國泰證券將秉持集團「BETTER TOGETHER共創更好」理念，以穩健步伐持續創新，為客戶創造更多價值，邁向數位金融新時代。

數位金融 AI 國泰

