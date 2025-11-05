快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

惠譽：特定目的境外籌資事業的擬增發發行對南山人壽評級影響中性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽信評表示，總部位於台灣的南山人壽保險股份有限公司（南山人壽，保險公司財務實力評等：A-/負向評等觀察狀態）的評等不受Nanshan Life Pte. Ltd. 擬增發發行的境外美元第二類資本次順位固定期限債券之影響。Nanshan Life Pte. Ltd. 為南山人壽全資擁有的特定目的境外籌資事業（SPV）。

擬發行債券將由Nanshan Life Pte. Ltd.發行，構成其直接、無抵押、次順位之債務。南山人壽為擔保人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息全額償付，該擔保構成南山人壽直接、無條件、無抵押、次順位之債務。惠譽於2025年9月授予Nanshan Life Pte. Ltd.的3.95億美元境外美元第二類資本次順位固定期限債券'BBB'的評等，並將其列入負向評等觀察名單。

即使在這次擬增發發行有固定期限之債券獲發行後，南山人壽的財務槓桿比率可能仍與其評等相稱。惠譽預計，截至2025年上半年末，南山人壽的並表財務槓桿比率約為24%。截至2025年6月末，南山人壽的風險資本適足率保持在276%（截至2024年末為299%），遠高於200%的最低監管要求。不過，鑒於南山人壽的資產與保險負債存在貨幣錯配，新台幣大幅升值導致南山人壽2025年前9個月的稅後淨利潤由去年同期的372億新台幣降至207億新台幣。

惠譽於2025年5月15日將南山人壽列入負向評等觀察名單，原因是在新台幣對美元大幅升值後（包括在5月初的兩天內飆升8%），導致該公司的收益、資本水準及業務風險狀況的風險增加。飆升的外匯避險成本以及新台幣進一步升值的可能性令該保險公司的風險上升。

連絡人：

南山人壽 新台幣 債券

延伸閱讀

美非投等債 法人按讚

南山原鄉關懷列車 啟動

憶起存健康！南山人壽原鄉關懷列車 前進苗栗泰安鄉

南山：扮演永續健康領航者

相關新聞

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

台股5日收盤下跌399.5點，終場以27,717.06點作收，成交量5,894.69億元；台積電（2330）收盤價1,4...

冷門股「欣雄」是配股王！專家：股價22年翻10倍、1張配到5張...複利威力

配股的想像對台股投資人來說，就像美股分割一樣迷人：只要抱著股票不放，張數自然越滾越多，感覺像買到聚寶盆。 然而，真實情況卻沒那麼簡單。配股其實就像把一個披薩切成更多片，片數變多沒錯，但披薩沒變大。 若公司沒辦法同步擴大獲利規模，EPS 只會被稀釋，股價也難再創高。能夠在長期配股下維持獲利動能的企業，才是真正具備「複利體質」的聚寶盆。

回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

11月4日這天美國費城半導體指數大跌4％、那斯達克指數也大跌超過2％，使得隔日一早的台股一開盤就大跌500點，股市投資人很難不因此而緊張，但是老話一句送給這些會緊張的投資人：股市漲多了就是會跌，跌多了

金管會納管...對中租、裕融、和潤是利多？專家：中長期有望受會降息循環

2025年9月，金管會正式將40家融資租賃業者納入《金融消費者保護法》管理後。中租-KY（5871）、和潤企業（6592）股價持續走弱，裕融（9941）則呈現震盪整理。監管制度的收緊讓市場重新審視這三家「融資租賃三雄」的風險結構與獲利來源。

股市高點會怕怎停利？專家曝「3桶金法」：避免情緒上頭、高估值不代表崩

最近股市漲得很高，到底是不是真的很高點？是不是該先賣一點、先落袋為安？，發現網路上有4種常見的想法。 先說，現在股市是不是在高點？最常見的估值指標是「席勒本益比（CAPE）」。 簡單說，它是把股價拿去跟「過去十年平均獲利」相比，看現在的價格到底貴不貴。如果太高，就代表市場的點位可能有點高。 目前美股的席勒本益比大約逼近 40 倍，比歷史平均的 17 倍高出一倍多；台股根據財經 M 平方網站的推估，大約在30倍左右。不管是美股或是台股，的確是很高點。 網路上常見的幾種「怕高點」而想「停利」的做法：

美股重挫台股連動開盤大跌457點 法人：台股短線承壓

美股納斯達克重挫，連帶影響台股開盤大跌457點，跌破28000點，法人認為，觀察近期股匯情況，確實有部分外資獲利了結，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。