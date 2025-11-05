景順：美中達成協議釋出明確市場訊號 聯準會12月降息前景變數仍存

景順首席全球市場策略師Brian Levitt 表示，雖然一向認為關稅措施將拖累經濟效率，但只要政策方向明確，企業與消費者就能迅速調整。美國與中國大陸達成一項為期一年的暫停貿易紛爭協議，釋出正面訊號。根據協議，美方將大陸商品的平均關稅從57%降至47%，並暫停對大陸企業新增出口管制。中方則同意對稀土的出口限制暫停一年，恢復大規模採購美國大豆，並加強打擊芬太尼前驅化學品的流通。這次暫停貿易紛爭協議不僅為全球供應鏈帶來短期緩解，也象徵局勢暫時降溫，有助於降低短期內局勢升級風險，為市場帶來需要的政策明確性。

Brian Levitt 表示，美國聯準會在10月降息，但整體語氣較市場預期更為鷹派，並明確表示12月是否再次降息尚未定案。儘管市場仍預期年底前可能再降息一次，但比起利率調整的時間與速度，整體利率走勢更為重要。未來數個月內，預期利率將持續走低。值得關注的是，聯準會此次決策再次展現獨立性，政策依據經濟數據分析，而非政治壓力。市場對聯準會獨立性的信心，也反映在債市的通膨預期維持穩定。

Brian Levitt 指出，科技企業財報引爆市場對AI投資的不同看法，這場爭辯預期持續延燒。AI的潛力無庸置疑，但誰能成為最終贏家，仍有待時間驗證。持續建議，投資應多元化配置，避免過度集中於大型科技類股。目前看好美國的周期性產業、中小型與價值型股票，以及非美市場，這些領域的評價相對具吸引力，可望受惠於全球經濟回溫與政策支持。