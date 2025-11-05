飛捷財報／前三季營業利益突破10億元 EPS 達5.33元

飛捷（6206）通過2025年第3季財報，單季營收超過12.27 億元，年增12%，毛利率43%，營業利益達2.81億元，年增19%。累計前三季集團合併營收達39.49億元，年增率達19%，營業利益超10.16億元，較去年同期大幅增長33%，前三季EPS已達 5.33元。

飛捷科技前三季表現從營收結構來看，美國市場穩健發展，成長幅度與公司整體相當，營收占比超過五成，亞太地區持續成長中，營收占比接近一成，而歐洲成長動能最強，年增率超過25%，營收占比逐年拉升約四成，整體業績達成率符合預期。

展望後市，飛捷科技將專注於「從硬體到解決方案」的轉型，持續透過產品設計能力及AI 技術創新投入，強化營運結構及經營韌性，以靈活應對複雜多變的政經環境，建立長期且具備高附加價值的全球競爭力，確保在市場波動中穩健發展。