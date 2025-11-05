回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

11月4日這天美國費城半導體指數大跌4％、那斯達克指數也大跌超過2％，使得隔日一早的台股一開盤就大跌500點，股市投資人很難不因此而緊張，但是老話一句送給這些會緊張的投資人：股市漲多了就是會跌，跌多了就是會漲。這樣是要緊張什麼呢？

舉個最明顯的例子，南韓股市堪稱是今年全球最強的股市之一，指數從年初的2,515點，上漲到近期最高點4,120點，漲幅高達63％，台灣加權股價指數從今年初的23,131點上漲到最近的最高點28,554點，漲幅也不過24.6％而已。

多漲的 總是要還的

但是看看今天一早開盤的南韓股市，指數最高大跌6％，還一度觸發了熔斷機制（就是暫停交易，要讓股市投資人先冷靜一下），而台股加權指數最多也只有下跌逾2％而已。這就充分說明了：漲最多的也是要回檔休息的啦，漲得比較少的也就會跌得比較少！

有更多股市專家常常舉「橡皮筋」、「主人溜狗」當例子：例如橡皮筋拉太長、拉太久了，也是要適時地讓它縮回去、彈回去，不然可是會馬上斷掉的。

狗主人在外頭溜狗，這個小狗就像是超漲、超跌的行情，當自由自在地跑遠了、跑離了主人的行進路線時，終究會自己再走回到主人身邊，代表股市行情會自己找理由、找時機修正超漲、超跌的走勢。現在是不是就是這樣的問題呢？答案已經不言可喻！

所以投資人記住：沒有那種只漲不跌、或是只跌不漲的股票市場，只要是適時、適度的回檔修正，都是在積蓄下一次行情的能量。現在投資人要做的事情就是顧好自己的荷包、做好風險控管以及資產配置，等到自己可以接受的好價格來臨時，就別輕易放棄投資機會了！

