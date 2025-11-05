加權指數一度大跌743點 隨後跌幅收斂 法人：短多停利的拉回整理
美股四大指數4日全數收黑，且以費半指數下跌4.0%最弱勢，也拖累台股5日開低，盤中最低一度大跌743點至27,373點。台積電盤中最低下跌50元至1,455元。不過，隨後跌幅逐漸收斂，跌點一度收斂至下跌317點。
法人指出，加權指數出現短多停利的拉回整理，短線支撐看27,200點，波段支撐觀察25,500點。短線壓力區在28,250點，波段壓力區在29,500點。
永豐期貨分析，短期內市場進入較長時間的震盪整理期，因為雖然基本面尚未轉空，企業獲利仍維持正成長，消費與就業數據也沒有衰退跡象，但估值已提前反映樂觀情境，缺乏新的推升因素。這使得市場傾向等待新訊號，包括AI投資的實質回報、聯準會政策方向轉變或明年企業財測的明確改善。在此環境下，資金流可能轉向防禦型與現金流穩定族群，而高估值的科技股則將進入消化期。整體盤勢維持震盪偏弱格局，預期11月將以區間整理為主。
