金管會納管...對中租、裕融、和潤是利多？專家：中長期有望受會降息循環

【文．玩股華安】

2025年9月，金管會正式將40家融資租賃業者納入《金融消費者保護法》管理後，中租-KY（5871）、和潤企業（6592）股價持續走弱，裕融（9941）則呈現震盪整理。監管制度的收緊讓市場重新審視這三家「融資租賃三雄」的風險結構與獲利來源。

儘管中租-KY近期公布前三季每股盈餘（EPS）達8.45元，獲利依舊亮眼，但在呆帳問題下，股價依舊疲弱。曾經在疫情期間被推薦為「定存股」的租賃三雄，在股價持續下探後，買點到了嗎？

金管會的「部分納管」：制度與現實的落差

2025年9月，金管會納管計畫僅涵蓋約40家業者，而全台從事類融資業務者超過2000家，若加上個人代辦與非公司型態業者，恐達5000家以上。換言之，超過九成的業者仍在監管之外。

部分未納管公司因省下合規成本反而取得不當競爭優勢，繼續擴張。學者警告，這形成了「劣幣驅逐良幣」的現象。

更糟的是，即便被納管的集團，也能透過新設公司或有限合夥等形式，將高風險業務轉移出去，這種「換皮續命」的策略，使監管幾乎形同虛設。

金管會要求業者在廣告與契約上揭露「總費用年百分率（APR）」，表面上是金融透明化的里程碑。

然而，實際執行落差極大。除少數業者（如和潤）在官網主動公開 APR 範圍外，許多公司僅在契約細節以文字帶過，不須主動說明實際APR，一般人根本很少看懂，金融透明仍停留在表面。

呆帳延滯率：金融體質的照妖鏡

在監管之外，更值得關注的，是企業本身的信用風險。

所謂的「呆帳延滯率（Delinquency Ratio）」是一個反映資產品質的重要指標，指的是：逾期超過一定天數（通常31天以上）但尚未完全列為呆帳的放款金額，占整體應收款項的比重，如：中租-KY以逾期 30天以內、31–90天、91–180天、180天以上的金額分別統計；通常逾期超過90～180天，且經內部評估無法全數收回者，就會轉為延滯案件並提列備抵呆帳。

另一個值得注意的現象，是中租在第二季的租賃給付結構出現「收縮」。一年內應收金額下降約15%，兩年期以內的租賃現值也明顯減少。

公司可能縮短貸款期間、降低曝險規模，藉此控制壞帳風險。同時，未賺得融資收益（即尚未實現的利息收入）也下降逾一成，顯示公司正放緩新案承作速度。

降息循環效應 租賃三雄轉機

展望未來，全球降息週期的啟動，對租賃股而言，降息將壓縮放款利差、短期獲利可能減少，但同時也能降低資金成本、減輕借款人壓力。

對中租而言，這有助於延滯率下降、壞帳緩解。只要景氣不再惡化，壞帳高峰有望降低，短期市場恐仍偏向保守，但中長期若延滯率逐步下降，股價將重新回到基本面驅動。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：金管會納管後，租賃三雄中租-KY、裕融、和潤企業，投資機會到了嗎？