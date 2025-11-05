聽新聞
AI 泡沫論升溫？台股一度大跌 743 點收斂 專家點出守穩關鍵
台股5日早盤受美股走弱與AI族群回檔影響，一度重挫逾700點，市場情緒明顯轉趨觀望。不過隨低接買盤進場，跌幅於午盤後迅速收斂，截至中午12點半，暫守月線關卡，多方防守強勁。
資深分析師莊佳螢表示，美股昨日全面重挫，多位大型科技企業執行長警告AI產業恐出現泡沫化，市場拋售潮加劇，加上美國參議院未通過聯邦臨時撥款法案，進一步加深市場對財政僵局的擔憂。不過，晶片大廠AMD公布第3季財報，營收與獲利皆優於市場預期，顯示整體產業基本面並未如市場悲觀看待。
技術面上，莊佳螢指出，台股短線壓力位於前高28,554點，成交量若能放大至5日均量5,600億元以上，方有機會挑戰新高，否則指數將可能於月線與前高間震盪整理。短線支撐則落在10月13日低點26,470點，若回測不破，預期多頭格局仍可維持。
另外，台積電（2330）股價近日震盪，目前約落在1,470元附近，靠近月線支撐1,467元，預期短線有望守穩。
展望後市，莊佳螢認為，上市櫃公司10月營收、第3季季報、19日的輝達財報，屆時營收表現將成為判斷個股是否具續航力的重要依據。
值得注意的是，長線來看，台積電近期再度傳出將調漲先進製程報價。據悉，台積電已於9月通知主要客戶，將自2026年1月起對5奈米以下製程價格上調約3%至5%，為罕見連續四年調漲。由於微軟、亞馬遜、Google等雲端大廠AI伺服器晶片皆仰賴台積電代工，市場預期漲價有助提升獲利動能。
