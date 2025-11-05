快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

貝萊德：經濟活動明顯放緩但未陷入衰退 降息有助支撐美股及 AI 主題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，美國勞動市場放緩，讓聯準會（Fed）有降息空間，可望緩解因高利率而升溫的政治壓力。美國經濟活動明顯放緩但未陷入衰退，降息將有助支撐美股及人工智慧（AI）相關投資主題。

貝萊德認為，地緣政治分裂、AI發展及其他重大趨勢正重新塑造全球經濟的發展軌跡與結構。這並非單純的景氣循環調整，而是結構性的轉變，可能導向截然不同的未來局勢。高度不確定性已成常態，投資人掌握局勢的第一步，就是認清一項關鍵變化，即市場長年依賴的長期總體經濟參考指標正逐漸失效。

貝萊德分析，美國通貨膨脹預期已不再穩固維持在2%的目標水準；財政紀律日漸鬆動；投資人對美國長天期公債要求的風險補償，正從過去受抑制的低點逐步上升。

隨著財政疑慮成為驅動市場的主要因素，長天期公債殖利率再度承受新的壓力。例如，在日本、法國與英國，30年期公債殖利率都已飆升至數十年新高。貝萊德對長天期美國公債轉為中立立場，認為即使全球寬鬆財政政策等結構性因素持續推升殖利率，但短期內殖利率仍可能進一步下滑。

美國公債 殖利率

延伸閱讀

致茂有戲 聚焦長天期

美股商品表現犀利 近半年皆呈雙位數成長

鴻海、川湖 瞄準長天期

國喬、台化 聚焦長天期

相關新聞

台積電挫低45元收1,460元 台股開低走高仍收跌399點收27,717點

台股5日收盤下跌399.5點，終場以27,717.06點作收，成交量5,894.69億元；台積電（2330）收盤價1,4...

冷門股「欣雄」是配股王！專家：股價22年翻10倍、1張配到5張...複利威力

配股的想像對台股投資人來說，就像美股分割一樣迷人：只要抱著股票不放，張數自然越滾越多，感覺像買到聚寶盆。 然而，真實情況卻沒那麼簡單。配股其實就像把一個披薩切成更多片，片數變多沒錯，但披薩沒變大。 若公司沒辦法同步擴大獲利規模，EPS 只會被稀釋，股價也難再創高。能夠在長期配股下維持獲利動能的企業，才是真正具備「複利體質」的聚寶盆。

回檔是漲多後的宿命…南韓股市熔斷、台股跌2％！專家比喻：橡皮筋拉太緊就該回彈

11月4日這天美國費城半導體指數大跌4％、那斯達克指數也大跌超過2％，使得隔日一早的台股一開盤就大跌500點，股市投資人很難不因此而緊張，但是老話一句送給這些會緊張的投資人：股市漲多了就是會跌，跌多了

金管會納管...對中租、裕融、和潤是利多？專家：中長期有望受會降息循環

2025年9月，金管會正式將40家融資租賃業者納入《金融消費者保護法》管理後。中租-KY（5871）、和潤企業（6592）股價持續走弱，裕融（9941）則呈現震盪整理。監管制度的收緊讓市場重新審視這三家「融資租賃三雄」的風險結構與獲利來源。

股市高點會怕怎停利？專家曝「3桶金法」：避免情緒上頭、高估值不代表崩

最近股市漲得很高，到底是不是真的很高點？是不是該先賣一點、先落袋為安？，發現網路上有4種常見的想法。 先說，現在股市是不是在高點？最常見的估值指標是「席勒本益比（CAPE）」。 簡單說，它是把股價拿去跟「過去十年平均獲利」相比，看現在的價格到底貴不貴。如果太高，就代表市場的點位可能有點高。 目前美股的席勒本益比大約逼近 40 倍，比歷史平均的 17 倍高出一倍多；台股根據財經 M 平方網站的推估，大約在30倍左右。不管是美股或是台股，的確是很高點。 網路上常見的幾種「怕高點」而想「停利」的做法：

美股重挫台股連動開盤大跌457點 法人：台股短線承壓

美股納斯達克重挫，連帶影響台股開盤大跌457點，跌破28000點，法人認為，觀察近期股匯情況，確實有部分外資獲利了結，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。