貝萊德：經濟活動明顯放緩但未陷入衰退 降息有助支撐美股及 AI 主題

貝萊德智庫指出，美國勞動市場放緩，讓聯準會（Fed）有降息空間，可望緩解因高利率而升溫的政治壓力。美國經濟活動明顯放緩但未陷入衰退，降息將有助支撐美股及人工智慧（AI）相關投資主題。

貝萊德認為，地緣政治分裂、AI發展及其他重大趨勢正重新塑造全球經濟的發展軌跡與結構。這並非單純的景氣循環調整，而是結構性的轉變，可能導向截然不同的未來局勢。高度不確定性已成常態，投資人掌握局勢的第一步，就是認清一項關鍵變化，即市場長年依賴的長期總體經濟參考指標正逐漸失效。

貝萊德分析，美國通貨膨脹預期已不再穩固維持在2%的目標水準；財政紀律日漸鬆動；投資人對美國長天期公債要求的風險補償，正從過去受抑制的低點逐步上升。

隨著財政疑慮成為驅動市場的主要因素，長天期公債殖利率再度承受新的壓力。例如，在日本、法國與英國，30年期公債殖利率都已飆升至數十年新高。貝萊德對長天期美國公債轉為中立立場，認為即使全球寬鬆財政政策等結構性因素持續推升殖利率，但短期內殖利率仍可能進一步下滑。