輝達財報前夕 AI 股震盪 台股盤中收斂、不改多頭趨勢
美股昨日表現偏弱，AI及半導體相關族群普遍走低，包括輝達（NVIDIA）、台積電ADR等指標個股同步回檔，拖累市場氣氛轉趨觀望。台股5日盤中雖一度大跌743點，但隨午盤後跌幅收斂至小跌317附近，暫時守穩月線支撐。
台新投顧副總經理黃文清表示，本輪修正屬於漲多後的健康整理，預料時間可能延續至本周或下周，但整體多頭格局並未改變。市場關注焦點將轉向11月19日輝達即將公布的財報內容，屆時若營收及獲利表現優於預期，將有機會重新帶動AI與半導體族群回溫。
在大盤震盪期間，內需及政策概念股表現相對抗跌。黃文清指出，受惠普發現金與內需動能，紡織、消費類股近期表現亮眼；軍工族群則受政策宣示題材激勵，短線資金明顯回流，成為資金避風港。
展望後市，黃文清認為，台股雖短線整理難免，但市場主軸仍圍繞AI與高階製造題材。NVIDIA法說將成為下一波行情的關鍵催化劑，若繳出優於市場預期的成績單，預期多頭氛圍可望再起。
