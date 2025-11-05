台股跌幅大減！原來是這些權值股挺身而出 法人點出下一焦點

美股周二全面收黑，科技股為主的那指跌2.04%、費半指數更大跌4.01%，台股ADR也紛紛走弱，台積電（2330）ADR跌3.55%、聯電（2303）ADR跌3.06%、日月光（3711）ADR跌5.06%。

台股5日一開盤，台積電即下跌25元、報1480元，影響大盤隨之開低330.65點、報27785.91點；隨後台積電更頻頻回測月線，一度探低至1,455元，使得電子權值軍團賣壓籠罩，大盤更一度重挫743.51點、下探至27373.05點。所幸，鴻海（2317）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、力積電（6770）走勢圖、奇鋐（3017）、文曄（3036）、尖點（8021）等電子要角盤中奮起翻紅，傳產也有台塑化（6505）、元大金（2885）、大量（3167）等挺身而出，挫低空頭氣焰，大盤跌點逐步縮減至約400點，指數也由27300關挺進至27700關。

法人指出，上周市場利多頻傳，包括川習會降溫美中貿易戰、Fed如預期降息1碼，以及輝達GTC大會與黃仁勳演講帶動AI熱潮，四大雲端巨頭財報亦同步釋出AI投資樂觀展望，推升美股與台股頻創新高。不過上述利多已反映於股價，短線乖離過大，加上缺乏新題材，市場出現獲利了結賣壓，技術性修正屬正常現象。

法人表示，AI趨勢仍未結束，但台股短線震盪難免，惟中長期仍具上攻契機，11月19日輝達財報將成市場關注焦點。操作上不宜追高，以低接為主、布局位階低的績優股以降低風險。