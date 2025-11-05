股市高點會怕怎停利？專家曝「3桶金法」：避免情緒上頭、高估值不代表崩

最近股市漲得很高，到底是不是真的很高點？是不是該先賣一點、先落袋為安？，發現網路上有4種常見的想法。

先說，現在股市是不是在高點？最常見的估值指標是「席勒本益比（CAPE）」。

簡單說，它是把股價拿去跟「過去十年平均獲利」相比，看現在的價格到底貴不貴。如果太高，就代表市場的點位可能有點高。

目前美股的席勒本益比大約逼近 40 倍，比歷史平均的 17 倍高出一倍多；台股根據財經 M 平方網站的推估，大約在30倍左右。不管是美股或是台股，的確是很高點。

網路上常見的幾種「怕高點」而想「停利」的做法：

第1種：犒賞自己派

覺得「有賺錢的小確幸」，賣掉一點覺得自己有小賺到很開心，或賣一點賣一點讓自己感覺有做點事，比較安心。

這樣的小確幸能讓人短期心情穩定、稍微減輕高點焦慮。對新手來說，嚐到一點落袋為安的甜頭，對投資也會更有信心。

但風險在於可能「誤以為自己在控制風險」，但憑感覺賣一點，不等於真的降低風險，萬一大跌，還是會受傷。

真正能控制風險的方式是「再平衡」。這是在美國的證券交易委員會的官網上也可以看到對投資人的建議，避免憑感覺、按情緒，會是比較理性有根據的做法。

第2種：讓帳面變好看派

看到漲上來後，大虧變小虧，或是變成小賺了，就趁再下跌前先賣掉，以免又看到虧損。

會這樣做，常見原因是當初買了自己也不太了解的標的。其實與其在「並不是真的了解」的基金間輪迴，不如把投資結構簡單化——例如用市值型投資，或是全球分散型ETF，長期持有、累積複利。

第3種：先贖回一半派

有些人會想：「三年內要用的錢，趁高點我就先贖回一半，確保不會虧」，這個想法有時間概念，類似我在《有錢到老後》書中提到的「三桶金法」。

不過，更好的做法是看整體資產配置比例，確認你承擔的風險是否符合目標。

畢竟「贖回一半」聽起來安全，但若賣太多、萬一後來是繼續漲而不是跌，要再上車就會變得困難。

第4種：整筆贖回再重新扣派

「整筆贖回、再定期定額回去」聽起來很理性。但也可能猜錯方向，讓自己越買越高，而能參與市場成長的本金變少。

而且買賣都得支付交易費用，若仔細去算交易成本，應該會覺得有點痛，其實侵蝕獲利，也中斷複利。

這些看似合理的做法，如果你的投資目標只是短期操作，或離退休還很久，可能覺得沒差、沒感覺...

但如果你的理財目標包含「退休準備」或「退休後幾十年的提領」，那這些做法的盲點在於：沒有全面控制集中股票的風險，或中斷了長期的複利累積。

這不只是少賺的問題，更可能讓退休金準備跟不上目標。也就是存不到足夠的退休金，或是退休金提早見底。

這些狀況，我在退休前也有過。只是當時靠薪水不錯、儲蓄率高才在意外退休後還是滑壘成功。

要用真金白銀去「試驗」這些方法，得想清楚自己能不能承受背後的代價。

現在不論台灣或美國股市，估值都確實偏高。不過，席勒本益比只能判斷「貴不貴」，不能預測「什麼時候會跌」。

像1990年代的美國網路泡沫，席勒本益比曾高於40、甚至接近 45，結果還是又漲了好幾年才崩跌。所以——高估值不代表馬上會崩盤。

真正該做的，是讓投資有架構，系統化，避免依照情緒和感覺辦事。

「三桶金法」不是架構你的投資組合的唯一方法，但它的好處是能「視覺化」你的風險層次——用三桶金分層配置（短、中、長期風險分開），再靠「再平衡」調整比例。

◎本文內容已獲 嫺人的好日子 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。