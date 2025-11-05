這三檔權值股成亮點 大盤挫低逾600點逆勢抗跌

台股受到美國科技股拉回的影響，5日開盤跌破28,000點後繼續下挫，下跌超過600點；不過，元大台灣50成分股中，統一超（2912）、奇鋐（3017）及中租-KY（5871）早盤呈現逆勢抗跌，成為盤面亮點。

今日開始普發現金1萬元，統一超立即受到投資人青睞，市場聯想多數小額消費會貢獻統一超的業績。

澳系券商調升奇鋐目標，澳系券商觀察三大成長引擎：

1.2026年GPU+ASIC 明年貢獻水冷營收翻倍；

2.機殼明年產能增四成，rack產能年增六倍；

3.iPhone 今年開始導入VC，明年新增iPad。

券商上調2025-2027年EPS至48/72.5/90元，給予2027年的20xPE評價，同步升目標。

中租2025年前三季每股稅後盈餘（EPS）8.45元，獲利亮眼；11月11日將舉行法人說明會。