快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

寶佳證實併購中工！市場猜測中石化成下一目標 爆量逆漲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

寶佳機構副董事長林家宏4日首度證實，集團投資中工（2515）一開始就是以併購為目標，業內並推測，由於中工關係企業中石化（1314）握有的土地更多、更大，這場股權之爭下，中石化極可能是寶佳集團下一個投資標的。5日中石化股價逆勢開高在8.58元、大漲逾6%，且開盤不到30分鐘，成交量已接突破10萬大張；而中工股價也開高在16.45元、逆漲近2.5%。惟台股空軍壓境，大盤重挫超過550點，中工盤中翻黑、中石化仍強漲近半根漲停。

全台最大建商寶佳集團旗下的華建（2530）公告，至11月4日止，已從公開市場購入中工股權約11.8%，且取得股份的目的就是併購。寶佳與中工的經營權之爭正式開打。

華建最新公告指出，已依《證券交易法》第43條之1第1項完成申報，透過包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資及吳佩娟等15家法人與個人，共取得中工11.8%股權。此次持股目的明確為「併購」，合計動用自有資金23.17億元及貸款935.94萬元，總投入金額逾23億元。市場解讀，此舉顯示寶佳集團對中工股權布局具高度信心與明確策略。

林家宏認為，中工只要改善公司治理、重整經營體質，並重拾以技術實力為核心的「老中工精神」，有望重返往日榮景，營運再現光彩。

中石化

延伸閱讀

寶佳資產團隊價值投資 出手快狠準

三大法人賣超115億！台股創高收低 台積電險守1505元、聯發科翻紅撐盤

華榮獲利年增逾17倍亮燈漲停 華新爆量強攻 線纜股勁揚

台積電翻黑拖累台股翻黑 智邦領軍這幾檔AI股抗跌

相關新聞

美股重挫台股連動開盤大跌457點 法人：台股短線承壓

美股納斯達克重挫，連帶影響台股開盤大跌457點，跌破28000點，法人認為，觀察近期股匯情況，確實有部分外資獲利了結，台...

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

台股5日開盤指數下跌330.65點，開盤指數為27,785.91點。台積電（2330）開盤價1,480元，下跌25元。

這三檔權值股成亮點 大盤挫低逾600點逆勢抗跌

台股受到美國科技股拉回的影響，5日開盤跌破28,000點後繼續下挫，下跌超過600點；不過，台灣50成分股中，統一超（2...

寶佳證實併購中工！市場猜測中石化成下一目標 爆量逆漲

寶佳機構副董事長林家宏4日首度證實，集團投資中工（2515）一開始就是以併購為目標，業內並推測，由於中工關係企業中石化（...

台股震盪520點 閃現28千金…指數力守28,000點

台股搭上雲霄飛車，昨（4）日盤中閃現28千金，但加權指數開高殺低震盪逾500點。法人指出，台股有多重利多因素強力支撐，漲...

普發現金題材夯…觀光餐旅、食品 穩盤要角

台股昨（4）日在電子股帶領之下再創盤中歷史新高，但也跟著電子權值股回檔修正。資金轉向防禦型、內需消費類股，尤其受惠於「普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。