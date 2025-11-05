寶佳證實併購中工！市場猜測中石化成下一目標 爆量逆漲

寶佳機構副董事長林家宏4日首度證實，集團投資中工（2515）一開始就是以併購為目標，業內並推測，由於中工關係企業中石化（1314）握有的土地更多、更大，這場股權之爭下，中石化極可能是寶佳集團下一個投資標的。5日中石化股價逆勢開高在8.58元、大漲逾6%，且開盤不到30分鐘，成交量已接突破10萬大張；而中工股價也開高在16.45元、逆漲近2.5%。惟台股空軍壓境，大盤重挫超過550點，中工盤中翻黑、中石化仍強漲近半根漲停。

全台最大建商寶佳集團旗下的華建（2530）公告，至11月4日止，已從公開市場購入中工股權約11.8%，且取得股份的目的就是併購。寶佳與中工的經營權之爭正式開打。

華建最新公告指出，已依《證券交易法》第43條之1第1項完成申報，透過包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資及吳佩娟等15家法人與個人，共取得中工11.8%股權。此次持股目的明確為「併購」，合計動用自有資金23.17億元及貸款935.94萬元，總投入金額逾23億元。市場解讀，此舉顯示寶佳集團對中工股權布局具高度信心與明確策略。

林家宏認為，中工只要改善公司治理、重整經營體質，並重拾以技術實力為核心的「老中工精神」，有望重返往日榮景，營運再現光彩。