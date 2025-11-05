美股重挫台股連動開盤大跌457點 法人：台股短線承壓

美股納斯達克重挫，連帶影響台股開盤大跌457點，跌破28000點，法人認為，觀察近期股匯情況，確實有部分外資獲利了結，台股短線承壓。

台積電早盤即跌25元，跌破1500元關卡，鴻海跌5.5元，值得注意的是，寶佳宣示要併購而進入經營權爭奪戰的中華工程，逆勢以16.4元開出，上揚0.35元。

新台幣匯率續貶，30.98元開出，貶值7.4分，匯銀主管表示，外資匯出力道仍大，今天有機會看到31元。

美國政府持續關門，高盛、大摩CEO均提出美股估值過高的擔憂，認為可能會有10-15%的回檔空間，引發市場看空氣氛，美股昨重挫251點，納斯達克更大跌486點，台股開盤無力，法人表示，雖然經濟基本面仍穩定，但台股漲勢已高，短線可能有獲利調節賣壓，尤其年底外資作帳，月底之前大盤震盪機率高，至於回檔幅度，主要看AI相關個股的獲利表現而定。