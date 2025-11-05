美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

台股5日開盤指數下跌330.65點，開盤指數為27,785.91點。台積電（2330）開盤價1,480元，下跌25元。

群益投顧表示，台股指數月K線連六紅，尤其9月與10月的月K線中⻑紅，累積的獲利了結賣壓將更大，形成11月指數上檔臨時序上壓力。 指數在28,500點附近僵持四個交易日後，昨日初見5日均線失守態勢，指數回測月、季線壓力攀升。買盤作價力度趨弱，獲利了結賣壓轉增，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.低基期封測股─京元電（2449）、日月光投控（3711）10月股價挾AI帶動先進封裝需求而狂飆，對低基期、正朝向更 WiFi 7射頻元件和感測元件先進封裝領域發展的菱生（2369），以及專注於為AI晶片、車用電子、HPC等領域提供先進封裝技術的頎邦（6147）等低基期封測股，形成股價帶動效應。

2.電商概念股─年底電商旺季主要集中在11月的雙十一購物節和12月的耶誕節及跨年，這兩個檔期電商會推出各式促銷活動，為確保銷售額，相關業者會提前布局，從10月起就開始為雙十一和年底節慶做準備，時序進入電商概念股營運與題材旺季。

周二（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,085.24點，下跌251.44點、跌幅0.53%；S&P500指數下跌1.17%；那斯達克指數下跌2.04%；費半指數下跌4.01%。台積電ADR跌3.55%，收在294.05美元，較台北交易溢價20.7%。

近日接連有多位大型企業執行⻑提出警告，投資人憂心AI相關企業估值過高，導致拋售潮加劇；輝達大跌近4%，Palantir崩跌近8%；市場傳放空次貸泡沫成名的Burry將約80%的持倉集中於做空輝達與Palantir。

三大法人周二集中市場合計賣超115.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.3億元，投信買超28.9億元，自營商（自行買賣）賣超9.2億元，自營商（避險）賣超59.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加520口至6,843口，其中，外資淨空單減少38口至27,842口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少31口至10,463口。

選擇權未平倉量部分，11月W1大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在28,000點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07下降至1。VIX指數上升0.55至26.15。外資台指期買權淨金額3.37億元 ; 賣權淨金額0.27億元。整體選擇權籌碼面偏空。