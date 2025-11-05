快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

美4大指數皆墨 投顧：台股短線恐震盪修正

中央社／ 台北5日電

市場憂AI熱潮泡沫化，美股4大指數全數收黑，費半指數挫4%，台積電ADR跌逾3%，投顧分析師認為，台股最大利空來自漲多，以及AI效應已反映近期股價表現，短期恐震盪修正，觀察是否回測27586點前波指數缺口附近。

市場擔憂人工智慧（AI）產業熱潮正在形成泡沫化現象，加上美國利率前景充滿不確定性，美股主要指數收黑。

道瓊工業指數下跌251.44點或0.53%；標普500指數下挫80.42點或1.17%；那斯達克指數下跌486.08點或2.04%；費城半導體指數挫跌291.40點或4.01%。

白宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）政府目前無意對中國出售人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell AI晶片。

輝達股價下跌近4%，至198.69美元，英特爾挫逾6%，特斯拉下跌逾5%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾3%。

台指期盤後下跌207點，收在27912點，跌幅0.74%。台股4日跌218.03點，收在28116.56點，成交值新台幣5848.92億元。

投顧分析師指出，高盛、摩根士丹利等大型銀行執行長齊聲示警股市恐面臨修正，美股科技股今天大幅度拉回，台股在4日攻上歷史高點28554點後轉弱，主要利空來自漲多，2個多月來指數已經上漲近4000點，以及AI利多效應已大多反映於近期股價表現。

分析師認為，在近期暫時沒有新的重大利多題材刺激下，台股面臨修正，觀察是否回測10月23日的缺口27586點附近，但AI浪潮仍方興未艾，11月19日輝達財報公布日將成為關注焦點。

近期市場傳出玉山金出手併購三商壽的消息，引發關注。玉山金與三商壽4日同步發布重大訊息，說明因有重大訊息待公布，5日起暫停交易。

中工經營權之爭浮上檯面，寶佳集團旗下上市營建公司華建公告，已陸續取得中工約1.81億股，持股比率約11.8%。

AI 台股

延伸閱讀

台股震盪520點 閃現28千金…指數力守28,000點

玉山金、三商壽結親 今定案

九成台股基金績效領先大盤 主動選股策略再受青睞

00991A預計下月開募

相關新聞

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

台股5日開盤指數下跌330.65點，開盤指數為27,785.91點。台積電（2330）開盤價1,480元，下跌25元。

美股重挫台股連動開盤大跌457點 法人：台股短線承壓

美股納斯達克重挫，連帶影響台股開盤大跌457點，跌破28000點，法人認為，觀察近期股匯情況，確實有部分外資獲利了結，台...

台股震盪520點 閃現28千金…指數力守28,000點

台股搭上雲霄飛車，昨（4）日盤中閃現28千金，但加權指數開高殺低震盪逾500點。法人指出，台股有多重利多因素強力支撐，漲...

普發現金題材夯…觀光餐旅、食品 穩盤要角

台股昨（4）日在電子股帶領之下再創盤中歷史新高，但也跟著電子權值股回檔修正。資金轉向防禦型、內需消費類股，尤其受惠於「普...

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

台股延續上漲走勢，這波漲勢的核心動能持續圍繞在AI、半導體等權值股，晶圓代工業者受惠AI訂單需求強勁，以及先進製程貢獻度...

兆豐證公平待客再獲表揚

金管會昨（4）日舉辦「114年度證券期貨業公平待客評核表揚會議」，兆豐證券再創佳績，榮獲大型綜合證券商前25％，由兆豐證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。