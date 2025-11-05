美4大指數皆墨 投顧：台股短線恐震盪修正

市場憂AI熱潮泡沫化，美股4大指數全數收黑，費半指數挫4%，台積電ADR跌逾3%，投顧分析師認為，台股最大利空來自漲多，以及AI效應已反映近期股價表現，短期恐震盪修正，觀察是否回測27586點前波指數缺口附近。

市場擔憂人工智慧（AI）產業熱潮正在形成泡沫化現象，加上美國利率前景充滿不確定性，美股主要指數收黑。

道瓊工業指數下跌251.44點或0.53%；標普500指數下挫80.42點或1.17%；那斯達克指數下跌486.08點或2.04%；費城半導體指數挫跌291.40點或4.01%。

白宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）政府目前無意對中國出售人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell AI晶片。

輝達股價下跌近4%，至198.69美元，英特爾挫逾6%，特斯拉下跌逾5%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾3%。

台指期盤後下跌207點，收在27912點，跌幅0.74%。台股4日跌218.03點，收在28116.56點，成交值新台幣5848.92億元。

投顧分析師指出，高盛、摩根士丹利等大型銀行執行長齊聲示警股市恐面臨修正，美股科技股今天大幅度拉回，台股在4日攻上歷史高點28554點後轉弱，主要利空來自漲多，2個多月來指數已經上漲近4000點，以及AI利多效應已大多反映於近期股價表現。

分析師認為，在近期暫時沒有新的重大利多題材刺激下，台股面臨修正，觀察是否回測10月23日的缺口27586點附近，但AI浪潮仍方興未艾，11月19日輝達財報公布日將成為關注焦點。

近期市場傳出玉山金出手併購三商壽的消息，引發關注。玉山金與三商壽4日同步發布重大訊息，說明因有重大訊息待公布，5日起暫停交易。

中工經營權之爭浮上檯面，寶佳集團旗下上市營建公司華建公告，已陸續取得中工約1.81億股，持股比率約11.8%。