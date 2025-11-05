快訊

普發現金題材夯…觀光餐旅、食品 穩盤要角

經濟日報／ 記者黃彥宏張瀞文／台北報導

台股昨（4）日在電子股帶領之下再創盤中歷史新高，但也跟著電子權值股回檔修正。資金轉向防禦型、內需消費類股，尤其受惠於「普發1萬元」現金紅包政策將於今（5）日啟動的預期心理，觀光餐旅、食品與金融保險等族群逆勢走強，成為市場穩盤的關鍵力量。

在昨天台股殺盤過程中，獲利了結賣壓湧現，多檔電子權值股由紅翻黑，僅剩聯發科力守紅盤，非電子類股扮演抗跌撐盤要角。食品、觀光餐旅、油電燃氣及金融保險等內需相關族群逆勢收紅。

內需消費股在普發現金利多下表現亮眼，例如觀光餐旅族群中的八方雲集（2753）漲2.5%、晶華漲1%；食品股的大成、卜蜂也上揚接近2%。

金融保險族群同步受惠於資金由電子轉出，成為資金可攻可守的標的。國泰金、國票金、群益期均逆勢上漲逾1%。法人買超排行榜上，玉山金以買超逾1萬張居冠，彰銀及富邦金等也名列買超前茅，凸顯金融股在市場拉回時的穩定作用。

整體來看，非電族群以油電類股指數漲1.1%最強勢，其次是金融類股指數漲0.5%、汽車類股指數漲0.3%；電子股中，僅網通類股指數逆勢漲0.8%一枝獨秀，但其他電子類股指數跌2.9%最重。

觀光 保險 台股

