快訊

吳音寧前天赴立法院 已透露台肥董座人事可能生變

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪520點 閃現28千金…指數力守28,000點

經濟日報／ 記者張瀞文黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股搭上雲霄飛車，昨（4）日盤中閃現28千金，但加權指數開高殺低震盪逾500點。法人指出，台股有多重利多因素強力支撐，漲多降溫為正常現象，但多頭格局不變，預期近期仍將高檔震盪，下檔有望守住28,000點。

台積電（2330）領漲下，台股昨日早盤一度大漲220點至28,554.61點，再刷盤中歷史新高，隨後賣壓湧現，下探28,000點關卡，盤中最低跌300點至28,033.62點，高低相差520點，終場下跌218點，收在28,116點，失守5日線28,253點，但始終維持在28,000點之上；成交金額增加3.9%至6,042億元。

台積電早盤股價最高衝到1,525元平盤中歷史天價，終場跌5元至1,505元，守住1,500元大關，跌幅0.3%，輕於大盤的0.7%跌幅。

外資昨持續回補台積電2,907張，累計近兩天買超6,435張，與八大公股行庫為支撐權王股價最重要的兩股力量。

台達電早盤一度重返千元價位，勤誠更是首度突破千元，最高達1,005元，帶動台股盤中一度出現28千金。不過，台達電及勤誠後繼乏力，印能科技又摔落千元之下，終場收在999元，被甩出千金俱樂部，收盤時千金股由前一天的26千金減至25千金。

三大法人昨日合計賣超108.2億元。外資連三賣，但賣超金額降至76.3億元，且在台指期未平倉淨空單減少38口至27,842口，期現貨做空力道減弱。另外，投信買超36.4億元，終結連四賣；自營商賣超68.4億元，連二賣。

台股高檔震盪，法人大多認為是技術面乖離過大後的順勢調節。兆豐投顧副總經理黃國偉、台新投顧副總經理黃文清等指出，此前，市場受惠於國際間多重利多，四大雲端服務供應商（CSP）同步釋出持續加碼AI資本支出的樂觀展望，推動美股與台股不斷創高，但這些題材利多大多已反應於股價，加上近期暫時缺乏新的重大利多刺激，逢高調節賣壓順勢出籠。

台股 台積電

延伸閱讀

台股上下波動逾520點…外資連3賣減碼高股息ETF 敲進台積電、鴻海

台股10月驚驚漲 11月會跌嗎？15年數據揭短線震盪真相

台股「最高點」砸185萬買30張0050會後悔？懶錢包：這指數早已破6萬點

三大法人賣超115億！台股創高收低 台積電險守1505元、聯發科翻紅撐盤

相關新聞

台股震盪520點 閃現28千金…指數力守28,000點

台股搭上雲霄飛車，昨（4）日盤中閃現28千金，但加權指數開高殺低震盪逾500點。法人指出，台股有多重利多因素強力支撐，漲...

普發現金題材夯…觀光餐旅、食品 穩盤要角

台股昨（4）日在電子股帶領之下再創盤中歷史新高，但也跟著電子權值股回檔修正。資金轉向防禦型、內需消費類股，尤其受惠於「普...

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽案進入最後倒數。今日玉山金，三商壽及母公司三商同步重大訊息公布，從明日起暫停交易，據...

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

臺灣證券交易所5日晚間公告，玉山金（2884）、三商（2905）及其旗下三商壽（2867）共三檔上市普通股，將自5日開盤...

三商壽與玉山金明日將宣布婚事 5日同步暫停交易

三商壽（2867）出嫁玉山金（2884）將正式定案，玉山金與三商壽5日同步公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意5日暫停...

台股上下波動逾520點…外資連3賣減碼高股息ETF 敲進台積電、鴻海

台股今天觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點，外資連3日賣超台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。