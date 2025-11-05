台股震盪520點 閃現28千金…指數力守28,000點

台股搭上雲霄飛車，昨（4）日盤中閃現28千金，但加權指數開高殺低震盪逾500點。法人指出，台股有多重利多因素強力支撐，漲多降溫為正常現象，但多頭格局不變，預期近期仍將高檔震盪，下檔有望守住28,000點。

在台積電（2330）領漲下，台股昨日早盤一度大漲220點至28,554.61點，再刷盤中歷史新高，隨後賣壓湧現，下探28,000點關卡，盤中最低跌300點至28,033.62點，高低相差520點，終場下跌218點，收在28,116點，失守5日線28,253點，但始終維持在28,000點之上；成交金額增加3.9%至6,042億元。

台積電早盤股價最高衝到1,525元平盤中歷史天價，終場跌5元至1,505元，守住1,500元大關，跌幅0.3%，輕於大盤的0.7%跌幅。

外資昨持續回補台積電2,907張，累計近兩天買超6,435張，與八大公股行庫為支撐權王股價最重要的兩股力量。

台達電早盤一度重返千元價位，勤誠更是首度突破千元，最高達1,005元，帶動台股盤中一度出現28千金。不過，台達電及勤誠後繼乏力，印能科技又摔落千元之下，終場收在999元，被甩出千金俱樂部，收盤時千金股由前一天的26千金減至25千金。

三大法人昨日合計賣超108.2億元。外資連三賣，但賣超金額降至76.3億元，且在台指期未平倉淨空單減少38口至27,842口，期現貨做空力道減弱。另外，投信買超36.4億元，終結連四賣；自營商賣超68.4億元，連二賣。

台股高檔震盪，法人大多認為是技術面乖離過大後的順勢調節。兆豐投顧副總經理黃國偉、台新投顧副總經理黃文清等指出，此前，市場受惠於國際間多重利多，四大雲端服務供應商（CSP）同步釋出持續加碼AI資本支出的樂觀展望，推動美股與台股不斷創高，但這些題材利多大多已反應於股價，加上近期暫時缺乏新的重大利多刺激，逢高調節賣壓順勢出籠。