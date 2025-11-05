聽新聞
寶佳宣示併中工 經營權之爭開打

聯合報／ 記者藍鈞達賴昭穎／台北報導
寶佳機構旗下的華建昨公告，已持有威京集團子公司中工逾一成股權，目的就是併購。這紙公告形同宣告中工經營權之爭開打，市場關注寶佳操盤手林家宏（圖）與威京集團主席沈慶京如何過招。本報資料照片
全台最大建商寶佳機構旗下的大華建設（華建）昨天公告，至昨天為止，已從公開市場購入中華工程（中工）股權約百分之十一點八，且取得股份的目的就是併購。這紙公告形同宣告寶佳集團與中工的經營權之爭正式開打。

據了解，這起併購案的主要操盤人是寶佳機構副董事長林家宏。他昨天表示，他認為任何經營管理公司的主管，應該要認真創造股東利益、增加配股配息，並照顧員工福利，也給予有競爭力的薪資和獎金。

林家宏指出，他個人很喜歡土地，對於持有大面積土地的公司都很有興趣。此外，投資中工一開始就是以併購為目標。

威京集團主席沈慶京。本報資料照片
中工：已了解整體狀況

中工是威京集團的子公司，威京集團主席為沈慶京，他身陷台北市前市長柯文哲涉及的京華城案，台北地院目前正在審理這起官司。對於華建昨公告買股目標就是為了併購，中工發言體系昨低調不願多說，僅表示，目前內部已了解整體情況，但暫沒有打算回應。

華建昨依證券交易法和企業併購法規定公告，自今年四月八日起十一月四日止，經由集中市場交易方式取得中工一億八一三一萬六千股（十八萬一三一六張），占中工已發行股數約百分之十一點八。取得中工股權的包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等多家與寶佳關係密切的公司或個人。

華建在公告指出，取得股份的目的為併購，併購的目的則是為控制或參與中工經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標」，並預計視市場狀況持續增持。資金來源則包含自有資金約廿三億元與貸款約九三○萬元。公告同時揭露，取得的股權將自行或支持他人當選中工董事（含獨立董事）。

由於中工將於明年改選，面對經營權之爭開打後，將得付出更多銀彈才能達到併購目的，據了解，寶佳內部已做好準備，將會持續在市場買進增加持股，以取得控制性持股為目標，且內部也沒有設定要持有多少股權，而且「併購時程拖得愈久，股份會買得愈多」。

今年以來中工股價走勢從四月八日就有特別跡象，當日自低點約九元反彈收在九點四八元後，一路漲到十元後長達半年震盪盤整。直到十月廿三日晚間中工公告「陶朱隱園」首戶非關係人豪宅成交，市場信心回溫，股價於十月廿七日起急速拉升，短短七個交易日暴漲百分之四十三點九，昨天股價收在十六點○五元，創逾一年新高。

中工前天發出聲明指控寶佳以「禿鷹掠奪」方式短時間內取得逾一成股權，中工董事長周志明更以「出師表」為題，發信給全體員工，強調「這不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役」，並警告若讓寶佳得逞，恐導致裁員、減薪、削弱福利，甚至斷送多年技術與信譽。

