玉山金控併購案將拍板？ 三商公告5日停牌
證交所4日晚間公告，三商投控（2905）股票5日暫停交易，三商表示，本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易。
另外，櫃買中心同樣公告，三商投資控股股份有限公司之上櫃轉換公司債三商一（29051）自114年11月5日起暫停交易。
因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃之轉換公司債三商一（29051）自114年11月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。
近日市場傳出，玉山金控（2884）將結親三商美邦人壽，並預計最快於5日召開董事會，對該併購案進行最終決議。此次停牌，市場普遍認為是因為三商計畫將其直接持有的31.52%三商壽股份出售給玉山金控。
