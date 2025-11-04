併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽案進入最後倒數。今日玉山金，三商壽及母公司三商同步重大訊息公布，從明日起暫停交易，據悉，雙方高層預計最快明日分別召開董事會，對該筆併購案進行最終決議。市場普遍解讀為，「併購案基本底定，只待董事會拍板」。

玉山金今日也發出採訪通知，在明晚六點半將於總部大樓說明重大訊息。

此次傳出收購價格為每股約8.2元、總對價逾470億元。雖尚未完成重訊公告，但市場均認定此案「已接近達成」，不過，因為先前重訊發布即時與否的問題，金管會跟證交所都介入了解。

據悉，因為此案複雜度較高，因此再取得證交所同意後，三家公司決定明日起暫停交易 。

金融圈人士指出，併購案的核心焦點不一定是價格本身，還包括「換股方式」與「員工安置」兩大議題。一旦董事會通過，玉山金可望在壽險版圖取得決定性突破，而三商壽股東亦將迎來實質回報。

業界預期，這項併購若獲通過，將成為台灣金控版圖洗牌的一筆關鍵交易。