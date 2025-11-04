快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

高市早苗祝賀母校社團電文曝光！鼓手魂爆發 網讚「缺席理由超酷」

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
三商美邦人壽大樓。圖／三商壽提供
臺灣證券交易所4日晚間公告，玉山金（2884）、三商（2905）及其旗下三商壽（2867）共三檔上市普通股，將自5日開盤起同步暫停交易。三家公司皆以「有重大訊息待公布」為由申請停牌，市場高度解讀此為即將宣布重量級「金金併」交易的前兆。

市場分析指出，三家公司同時停牌，絕非巧合。玉山金與三商壽的併購議題媒體與業界關注度高，將是繼先前多起大型金融機構整併案後，再次撼動國內金融保險版圖的重大交易。

證交所表示，上述公司股票及以其為標的之認購（售）權證將於5日起停止交易，待重大訊息正式公告後，公司將申請恢復交易。在正式消息揭露前夕，此項突如其來的停牌動作，已讓金融業界與投資人屏息以待。

