證交所徵才推破格晉升 中生代主管比例大增至30%

證交所因應國際競爭環境、配合主管機關政策，近二年配合發展亞洲資產管理中心政策，積極建置推動辦公室及亞洲創新籌資平臺，更致力於研發各項金融商品、新型態服務及積極市場拓展。

因應同仁屆齡退休及各項業務之蓬勃發展，證交所近年積極調整人力結構，過去三年獲得主管機關支持，共計招募新進人員達151人，約總人數23.63%，全公司員工平均年齡由111年間51歲，迄今降至46.25歲，為業務傳承、世代接替做好準備。此外，證交所更致力於人力素質之精進，碩士以上員工占比約60%、通過會計師或律師高考者更達25%。

除上開招募作為外，證交所更突破傳統、推行破格晉升，以同仁考績表現為升遷基準，打破以職級為晉升門檻之作法，獎勵同仁積極表現以爭取晉升機會。另積極拔擢優秀幹部為部門正副主管，目前證交所中生代正副主管比例，已從三年前約10%大幅增加至30%。

證交所一直以幸福企業自詡並自居，更榮獲數位發展部首屆「最佳IT雇主獎 IT Matters Awards」殊榮的肯定，公司對員工採全方位照顧原則，員工的職涯發展及身心發展並重。除為全體員工提供優良辦公環境並有基本勞健保外，亦提供團體保險、交通與伙食津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼及子女教育補助等多樣化福利措施，更提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

本次招募將採精準招募及學經歷並重原則，新增金融商品、金融科技等組別、擴大納入多元科系，以跨領域人才為招募重點，以協助推動智慧化新技術落地、推動多元金融商品、發展亞資中心業務等目標。證交所期望吸引具備前瞻視野、創新思維以及跨領域專業背景的人才，並以發揮最大團隊精神為原則，讓臺灣走出去、增加國際曝光度，共同打響證券國際盃。

本次新進人員招募甄選報名期間，自114年11月4日（星期二）起至114年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。意者請把握機會，加入這支肩負金融國家隊重任的菁英團隊，共同打響證券「國際盃」，攜手邁向國際舞臺的嶄新里程。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區。報名網址：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213