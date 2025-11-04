佳必琪財報／第3季EPS 2.38元、淨賺2.9億元創次高 正在評估擴產計畫

佳必琪（6197）4日公布第3季稅後純益2.9億元，創歷史次高，季增13.7%，年增9%，第3季每股稅後純益（EPS）為2.38元，第2季EPS為2.09元，去年同期EPS為2.18元。

佳必琪今年前三季稅後純益7.45億元，年減9.8%，今年前三季EPS為6.10元，去年同期EPS為6.77元。

針對下半年展望，佳必琪表示，AI、電動車與工廠自動化可望強勁成長。交換器、資料中心纜線可望顯著成長。佳必琪第3季產品營收比重，資料中心網路通信部門占58%，其中，伺服器儲存占16%、AI與GPU占56%、交換器與資料中心纜線占28%。至於智慧連接部門占40%，其中，遊戲繪圖卡占45%、工廠自動化占20%、電動車占30%、其他5%。

佳必琪董事長張舒眉之前表示，對今年營收與獲利展望樂觀，GB200與GB300的線材與連接器等產品，都已經是佳必琪的標配，OpenAI要從甲骨文（Oracle）購買更多AI伺服器硬體，使得甲骨文訂單爆衝，原先甲骨文只有一家OEM廠，現在變成三個，而且還要增加美國本地的供應商，我們已經跟甲骨文在做POC了，今年業績展望看好，2026年持續成長。

產能方面，張舒眉表示，北越廠產能已滿載，為因應客戶需求，正在評估下一步的擴產計畫，可能選項包括擴大越南投資、在泰國設立新廠（可能專注於光通訊產品），或在美國東岸（如德州）增設據點，預期會在第4季公布計畫。

在新產品方面，例如ACC，除了原有的兩家IC公司客戶，再新增與第三家公司的retimer IC進行合作。

至於PCIe方面，PCIe 5需求依然強勁，Gen 6產品已在第2季在專案中列名，預計最快明年上半年放量。而PCIe 7預計明年第1季提供樣品，並將從MCIO規格先著手開發。

在大電流產品方面，她說，該公司以新品牌「Busflow」切入大電流產品市場，專注於資料中心伺服器的應用。已和美國公司Anderson Power建立策略合作夥伴關係，共同開發產品，目前進展順利。