台股上下波動逾520點…外資連3賣減碼高股息ETF 敲進台積電、鴻海

台股今天觸盤中歷史新高28554.61點後拉回，上下波動超過520點，終場收28116點下跌218點，外資連3日賣超台股，今天減碼神達、友達、高股息ETF等，加碼旺宏、聯電、玉山金等；外資今天買超鴻海終結連3賣，敲進台積電連2買。

三大法人今天合計賣超115.76億元，其中自營商賣超68.41億元，投信買超28.96億元，外資及陸資賣超76.31億元。根據統計，外資連續3個交易日賣超台股，投信轉買超終結連4賣。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加520口至6843口，其中外資淨空單減少38口至2萬7842口。

根據台灣證券交易所統計，集中市場上市股票今天上漲家數221家，下跌家數756家；櫃檯買賣中心統計，今天上櫃股票上漲家數164家，下跌家數達602家，上市櫃股票下跌家數合計1358家，遠超過上漲家數385家。

觀察外資買賣超個股動向，根據統計，外資今天加碼超過萬張的股票僅旺宏、聯電、玉山金3檔。外資今天買超鴻海4662張，終結連3賣；外資今天敲進台積電2907張，連2買。

相較之下，外資今天賣超神達4.19萬張排名個股第1，調節友達3.34萬張排名第2，減碼國泰永續高股息ETF約2.84萬張、調節元大台灣50 ETF約2.45萬張、賣超中鋼約2.31萬張。

外資今天也調節華航、元大高股息ETF、群益優選非投等債ETF、元大台灣價值高息ETF、宏碁等，各超過萬張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪指出，台股從10月27日突破28000點大關後，迄今已連續7個交易日在28000點至28500點區間震盪，台股今天盤中再觸歷史新高後賣壓浮現，留下黑K棒上影線，代表資金短線進出輪動快速，權值龍頭台積電在1500元至1525元橫向盤整，高檔強勢整理。

觀察外資動向，林漢偉表示，外資近日在台股現貨市場賣超大於買超，不過在期貨淨空單布局仍低於3.5萬口，仍是避險操作，態度並未轉空，不過中小型股漲勢無法連續且落後大盤，代表賣壓仍在，中小型股動向牽動台股走勢。

展望台股後市，林漢偉指出，觀察國際股市是否繼續強勢輪動，若美股和亞股輪動創高，有機會帶動台股指數再創另一波行情。