上市公司第3季財報截止日在這天 金控延至12月

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為967家及89家，共計1,056家。114年第3季財務報告公告申報期限：金融控股公司以外之上市公司（共1,043家）為114年11月14日（星期五），金融控股公司（共13家）為114年11月29日（星期六），因適逢假日，故其公告申報期限順延至114年12月1日（星期一）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

證交所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司之完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃描相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務資訊/公司營運」項下查閱，或至「單一公司」「電子文件下載」下載電子書。