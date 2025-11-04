台股10月驚驚漲 11月會跌嗎？15年數據揭短線震盪真相

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。中央社
台股在經歷10月單月強勢上漲後，指數4日開高走低回檔，終場下跌218點，收在28,116點，且失守五日線。市場法人表示，台股10月單月大漲9.3%，帶動市場氣氛火熱，但歷史數據提醒投資人「漲多未必續漲」，投資人須留意獲利了結風險。

根據Bloomberg統計，觀察過去15年（2010-2025）台灣加權指數單月總報酬率漲幅近10%的月份表現，短線波動呈現明顯分化。其中，在近六次單月大漲中，後續一個月表現並不一致。

觀察歷史數據，2024年6月與2022年11月在大漲後出現明顯回檔，分別下跌2.6%與4.8%；相對2020年11月大漲9.3%後，次月仍續漲7.5%，受外資資金回流及科技股強勢帶動，多頭延續性較佳。

2020年4月與7月則多呈盤整格局，僅微幅回落。至於目前2025年10月指數單月大漲9.3%，因此後市短線走勢仍待觀察。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟認為，歷史資料顯示，台股單月暴漲後短線獲利了結壓力常見，尤其在市場過熱或漲幅過高時，容易出現回檔。

此外，過去15年台灣加權報酬指數單月漲幅超過9%的情況共有六次。因此，大漲過後市場往往進入整理，其中有五次隔月下跌，平均回檔約2%至3%，僅一次維持正報酬。

不過，回歸台股基本面，何彥樟表示，台灣第3季經濟成長表現亮眼，GDP年增率達7.64%，遠超主計總處原先預估的2.91%。

主要推力仍來自出口擴張，AI伺服器與高階晶片需求強勁，使商品與服務輸出年增率高達30.6%。財政部也預期10月出口金額將達528至549億美元，年增率可望維持在28%至33%區間。

何彥樟提醒，短線波動亦提供逢低進場或調整倉位的操作機會，對於靈活操作的投資人具參考價值。不過，雖然科技產業持續火熱，但傳產與內需產業受高關稅與補庫疲弱影響，經濟呈現「外熱內冷」格局。近期因美國降息預期升溫、年底作帳資金回流，市場資金面仍充足，但短線漲多後震盪的風險不容忽視。

台灣加權指數過去近15年（2010-2025）資料。資料來源／Bloomberg。資料統計至2025/10/31。
