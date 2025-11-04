快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

三大法人賣超115億！台股創高收低 台積電險守1505元、聯發科翻紅撐盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股創高卻收黑！4日盤中最高上漲220.02點、觸及28,554.61點，但10:00過後風雲變色，大盤指數翻黑後一度下探至28,033.62點、大跌300.97點，終場則收低218.03點、報28,116.56點，成交值放大至5,848.92億元，三大法人連4賣、再賣超115.76億元。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.31億元，投信買超28.95億元；自營商賣超（合計）68.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.22億元、自營商（避險）賣超59.17億元。

盤面上，電子權值要角多數走弱，台積電（2330）一度追平歷史天價1,525元，但盤中反壓增強，股價翻黑一度下探至1,495元，臨收衝出5,792張大量、急拉5元，收1,505元，驚險守住5日線；鴻海（2317）開高收低2.98%、報244元，跌落10日線，鴻家軍一片綠海，建漢（3062）跌6.03%，AMAX-KY（6933）、京鼎（3413）、台揚（2314）、訊芯-KY（6451）、廣宇（2328）皆跌逾4%，鴻準（2354）也跌2.68%、收69元。

此外，被動元件龍頭國巨*（2327）大跌6.3%、10日線警鈴大作，集團股凱美（2375）跟跌5.39%，影響被動元件族群台嘉碩（3221）、日電貿（3090）、蜜望實（8043）、華容（5328）、華新科（2492）等齊跌逾4%。

而廣達（2382）3日失守300元關卡後，4日跌勢加重，股價收低3.36%、報287.5元，跌破月線，影響集團股廣明（6188）跌4.17%、達明（4585）跌2.33%，鼎天（3306）更帶量下殺跌停。

多方代表則以智邦（2345）大漲6.98%為首，聯發科（2454）毛利率利空鈍化，股價開低收高1.15%、報1,315元居次，另外，台光電（2383）獲外資喊上1,695元，股價收高4.26%、報1,470元。

而中工（2515）經營權之爭浮上檯面，3日指控寶佳集團旗下堡新投資以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內買進中工股票逾1成，中工4日股價一度飆上17.15元，終場噴8.6萬餘張大量，股價收高2.56%、報16.05元，中石化（1314）則強鎖漲停8.07元，終場排隊買單仍高掛2.4萬餘張。

法人指出，APEC川習會落幕、AI需求續強、台股10月勁揚逾2,400點，加上歷年11月上漲機率近9成，多頭仍可望延續；不過，短線漲多須慎防修正賣壓，建議布局具業績題材的權值股。此外，本周聚焦美國超微（AMD）、高通等財報及財測，若表現亮眼，可望帶動台廠供應鏈與科技股續強。

自營商 外資 台股 三大法人 台積電

延伸閱讀

1300萬要當包租公還是買台積電（2330）？網一面倒選「這個」

台股早盤漲逾200點觸28539點 再創盤中新高

台積電ADR勁揚逾1% 較台北交易股票溢價率超過24%

壽險金控第3季回頭加碼台積股 有助大盤多頭火種延燒

相關新聞

台股10月驚驚漲 11月會跌嗎？15年數據揭短線震盪真相

台股在經歷10月單月強勢上漲後，指數4日開高走低回檔，終場下跌218點，收在28,116點，且失守五日線。市場法人表示，...

三大法人賣超115億！台股創高收低 台積電險守1505元、聯發科翻紅撐盤

台股創高卻收黑！4日盤中最高上漲220.02點、觸及28,554.61點，但10:00過後風雲變色，大盤指數翻黑後一度下...

鴻海（2317）也成飆股！稀飯點009802、00881...10檔ETF「緊抱海公公」

鴻海（2317）這波股價一路攻上257.5元，從股災低點112.5元反彈超過134%。身為台股最具代表性的權值股之一，海公公不僅是許多投資人的心頭好，也成為ETF們必收的核心成分股。 現在市場上共有34檔ETF都抱緊鴻海不放，我幫你整理出前10檔「抱最緊海公公」的代表隊，看看你是不是也默默上車了。 冠軍是富邦旗艦50（009802），鴻海占比高達19.21%，堪稱是鴻海最忠誠的擁護者。 第二名永豐智能車供應鏈（00901），持股比重11.23%，顯示鴻海與電動車供應鏈題材連動性強。

台股創高後回檔修正 收28,116點 下跌218點 失守五日線

台股4日早盤一度達28,554點，創新高後逢高回檔修正，盤中走低至平盤之下，終場收在28,116點，下跌218點，跌幅0...

台股一度衝高至28,554點 然賣壓湧現盤中下挫

美股四大指數3日僅道瓊工業指數下跌，其中以費半指數上漲0.5%最高。台股4日雖然試圖挑戰28,500點，一度衝高至28,...

MSCI調整倒數計時 致茂入選呼聲高 PCB族群也獲關注

MSCI調整將於台北11/6凌晨揭曉結果，第3季台灣加權指數、MSCI台灣指數漲幅都居新興國家前段，法人看好，此次有機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。