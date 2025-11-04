三大法人賣超115億！台股創高收低 台積電險守1505元、聯發科翻紅撐盤

台股創高卻收黑！4日盤中最高上漲220.02點、觸及28,554.61點，但10:00過後風雲變色，大盤指數翻黑後一度下探至28,033.62點、大跌300.97點，終場則收低218.03點、報28,116.56點，成交值放大至5,848.92億元，三大法人連4賣、再賣超115.76億元。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.31億元，投信買超28.95億元；自營商賣超（合計）68.4億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.22億元、自營商（避險）賣超59.17億元。

盤面上，電子權值要角多數走弱，台積電（2330）一度追平歷史天價1,525元，但盤中反壓增強，股價翻黑一度下探至1,495元，臨收衝出5,792張大量、急拉5元，收1,505元，驚險守住5日線；鴻海（2317）開高收低2.98%、報244元，跌落10日線，鴻家軍一片綠海，建漢（3062）跌6.03%，AMAX-KY（6933）、京鼎（3413）、台揚（2314）、訊芯-KY（6451）、廣宇（2328）皆跌逾4%，鴻準（2354）也跌2.68%、收69元。

此外，被動元件龍頭國巨*（2327）大跌6.3%、10日線警鈴大作，集團股凱美（2375）跟跌5.39%，影響被動元件族群台嘉碩（3221）、日電貿（3090）、蜜望實（8043）、華容（5328）、華新科（2492）等齊跌逾4%。

而廣達（2382）3日失守300元關卡後，4日跌勢加重，股價收低3.36%、報287.5元，跌破月線，影響集團股廣明（6188）跌4.17%、達明（4585）跌2.33%，鼎天（3306）更帶量下殺跌停。

多方代表則以智邦（2345）大漲6.98%為首，聯發科（2454）毛利率利空鈍化，股價開低收高1.15%、報1,315元居次，另外，台光電（2383）獲外資喊上1,695元，股價收高4.26%、報1,470元。

而中工（2515）經營權之爭浮上檯面，3日指控寶佳集團旗下堡新投資以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內買進中工股票逾1成，中工4日股價一度飆上17.15元，終場噴8.6萬餘張大量，股價收高2.56%、報16.05元，中石化（1314）則強鎖漲停8.07元，終場排隊買單仍高掛2.4萬餘張。

法人指出，APEC川習會落幕、AI需求續強、台股10月勁揚逾2,400點，加上歷年11月上漲機率近9成，多頭仍可望延續；不過，短線漲多須慎防修正賣壓，建議布局具業績題材的權值股。此外，本周聚焦美國超微（AMD）、高通等財報及財測，若表現亮眼，可望帶動台廠供應鏈與科技股續強。