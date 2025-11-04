鴻海（2317）也成飆股！稀飯點009802、00881...10檔ETF「緊抱海公公」

＊原文時間11月1日。

鴻海（2317）這波股價一路攻上257.5元，從股災低點112.5元反彈超過134%。身為台股最具代表性的權值股之一，海公公不僅是許多投資人的心頭好，也成為ETF們必收的核心成分股。

現在市場上共有34檔ETF都抱緊鴻海不放，我幫你整理出前10檔「抱最緊海公公」的代表隊，看看你是不是也默默上車了。

冠軍是富邦旗艦50（009802），鴻海占比高達19.21%，堪稱是鴻海最忠誠的擁護者。

第二名永豐智能車供應鏈（00901），持股比重11.23%，顯示鴻海與電動車供應鏈題材連動性強。

第三名是今年3月中掛牌的保德信市值動能50（009803），它則持有10.62%，它的股價從股災以來反彈幅度超過77%，以新生代來說，表現相當亮眼。

反彈最猛的則是兩檔主題型ETF00901與00881，股災以來漲幅都接近9成！在多頭行情下，這類主題型ETF往往能開出超越大盤的成績單。

接下來第4到第10名依序是：中信綠能及電動車（00896）、聯邦台精彩50（009804）、華南永昌優選50（009808）、國泰台灣科技龍頭（00881）、群益台ESG低碳50（00923）、元大臺灣ESG永續（00850），最後則是大華優利高填息30（00918）以7.47%收尾，也是榜單中唯一一檔高息概念ETF。

如果你注意看，會發現榜上沒有主動式ETF，但其實它們也都沒缺席，只是持股比重相對低一些。

像統一台股增長（00981A）約4.65%、野村台灣50（00985A）約4.41%、野村臺灣優選（00980A）約4.18%、安聯台灣高息（00984A）約1.05%、群益台灣強棒50（00982A）僅約0.08%。

而元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）則因採市值加權編制，鴻海權重約占5.3%，分居第17與第18名。

無論是主題型、主動式、ESG型還是市值型ETF，鴻海的身影幾乎無所不在。這波上攻不僅讓股民嗨翻，也讓抱緊海公公的ETF投資人同步吃香喝辣。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。