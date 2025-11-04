台股創高後回檔修正 收28,116點 下跌218點 失守五日線

快訊

台股4日早盤一度達28,554點，創新高後逢高回檔修正，盤中走低至平盤之下，終場收在28,116點，下跌218點，跌幅0.77%，成交量達5484億元，失守五日線，櫃買指數收在261點，跌幅達1.76%，台積電（2330）收1505元，下跌5元。

盤面上類股以電腦周邊、電機機械、電子零組件、其他電子、紡織、半導體、營建、造紙等較為弱勢，另外油電燃氣、網通、金融、汽車、食品、觀光等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有神達（3706）、十銓（4967）、建準（2421）、矽格（6257）、欣銓（3264）、金居（8358）、威剛（3260）、台虹（8039）、光聖（6442）、台特化、國巨*、雙鴻（3324）、群聯（8299）、健策（3653）、華邦電（2344）、良維（6290）、聯鈞（3450）、欣興（3037）等。

而量大上漲的則有，雷虎（8033）、智邦（2345）、大量（3167）、中光電（5371）、台光電（2383）、穩懋（3105）、創意（3443）、優群（3217）、中工（2515）、精成科（6191）、亞德客-KY（1590）、AES-KY、昇貿（3305）、力旺（3529）、長榮航太等

統一投顧表示，OpenAI攜手AWS擴大雲端布局，AI永動機持續機轉，全球股市聚焦AI相關產業。台股10月營收陸續公布，今年AI產業技術升級、業績題材多元，在資金行情及AI熱潮催化下，台股指數持續高檔盤堅，選股重於選市。惟季線乖離逾10%，盤中震盪將擴大，慎防隨時短線修正。

維持佈局具業績題材的族群，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、蘋概股、散裝、成衣製鞋及生技等。

AI 台股指數

