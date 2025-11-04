台股創高後回檔修正 收28,116點 下跌218點 失守五日線

雖然台達電最近有點跌，有的人就開始擔心，不過研究一下也就只有那天被光寶科的法說拖累大跌一天，然後連續兩天跟著權值股一起弱勢小小跌，簡單來說都不是台達電自己的問題，況且我們是從460元買進都已經翻倍了。

2025-11-04 10:02