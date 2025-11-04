快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

台股一度衝高至28,554點 然賣壓湧現盤中下挫

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美股四大指數3日僅道瓊工業指數下跌，其中以費半指數上漲0.5%最高。台股4日雖然試圖挑戰28,500點，一度衝高至28,554點，不過隨即賣壓湧現，加權指數盤中一最低下跌271點至28,062點。台積電盤中最低下跌15元至1,495元。

永分期貨指出，4日盤勢延續近兩周的高檔震盪格局，早盤在權值股帶動下出現拉高，但隨即有獲利了結賣壓湧現。觀察外資動向，現貨買盤有限，期貨部位則以短線操作為主，顯示整體並無長線押注的意圖。

由於目前全球市場焦點集中於美國聯準會後續降息時點，但近期通膨數據仍未明顯降溫，使降息預期反覆升降，在此不確定性下，國際股市的反彈缺乏一致性。

對台股而言，若缺乏新增資金或基本面利多題材支撐，指數在降息前大概率進入區間整理格局，上檔受制於前高壓力，下檔則由中長線資金維持支撐。整體來看，短線仍可能有誘多行情，但若價差持續收斂，反彈高點將面臨再度賣壓。

降息 美國聯準會

延伸閱讀

台股「1萬→1萬5千點」耗時32年！股添樂：從「2萬5千→2萬8527」僅1.5個月

00878、0056終止降息…00919再配0.54元機會不低？柴鼠：006208要注意二代健保

台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上

台股總開戶數1,366萬 寫紀錄

相關新聞

台積電翻黑拖累台股翻黑 智邦領軍這幾檔AI股抗跌

台股4日以28,364.76點開出，一度拉升至28,554.61點， 寫下歷史新高價， 權王台積電（2330）是推升指數...

台股一度衝高至28,554點 然賣壓湧現盤中下挫

美股四大指數3日僅道瓊工業指數下跌，其中以費半指數上漲0.5%最高。台股4日雖然試圖挑戰28,500點，一度衝高至28,...

MSCI調整倒數計時 致茂入選呼聲高 PCB族群也獲關注

MSCI調整將於台北11/6凌晨揭曉結果，第3季台灣加權指數、MSCI台灣指數漲幅都居新興國家前段，法人看好，此次有機會...

台達電（2308）變弱了？直雲反駁「高檔小跌哪算弱」：依然後勢可期

雖然台達電最近有點跌，有的人就開始擔心，不過研究一下也就只有那天被光寶科的法說拖累大跌一天，然後連續兩天跟著權值股一起弱勢小小跌，簡單來說都不是台達電自己的問題，況且我們是從460元買進都已經翻倍了。

台股早盤漲逾200點觸28539點 再創盤中新高

OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元合作協議，美科技股勁揚，亞馬遜創歷史新高，台股今天開盤堅挺，早盤最高...

台股「1萬→1萬5千點」耗時32年！股添樂：從「2萬5千→2萬8527」僅1.5個月

台股10000~15000點，耗時32年；15000到20000點，只花3年；20000點到25000點，只花1.5年； 9/10才剛站上25000點，今天最高已經來到28527，中間只經歷1.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。