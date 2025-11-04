台股一度衝高至28,554點 然賣壓湧現盤中下挫

美股四大指數3日僅道瓊工業指數下跌，其中以費半指數上漲0.5%最高。台股4日雖然試圖挑戰28,500點，一度衝高至28,554點，不過隨即賣壓湧現，加權指數盤中一最低下跌271點至28,062點。台積電盤中最低下跌15元至1,495元。

永分期貨指出，4日盤勢延續近兩周的高檔震盪格局，早盤在權值股帶動下出現拉高，但隨即有獲利了結賣壓湧現。觀察外資動向，現貨買盤有限，期貨部位則以短線操作為主，顯示整體並無長線押注的意圖。

由於目前全球市場焦點集中於美國聯準會後續降息時點，但近期通膨數據仍未明顯降溫，使降息預期反覆升降，在此不確定性下，國際股市的反彈缺乏一致性。

對台股而言，若缺乏新增資金或基本面利多題材支撐，指數在降息前大概率進入區間整理格局，上檔受制於前高壓力，下檔則由中長線資金維持支撐。整體來看，短線仍可能有誘多行情，但若價差持續收斂，反彈高點將面臨再度賣壓。