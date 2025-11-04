快訊

台股創高後高檔整理 權值股多數走弱、指數盤中跌逾250點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股4日早盤創高後，盤中隨權王台積電（2330）翻黑，指數跌至平盤以下，並在12點20分左右，持續走跌，最低一度達28,074點，下跌逾250點，盤中高低點差近500點。

觀察盤面，權值股中僅有智邦（2345）較為撐盤，其餘鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光（3711）等皆遭逢高獲利了結賣壓，股價於平盤之下。而若以族群觀察，偏向題材個股輪動，不過整體來說，軍工類股表現較為亮眼，雷虎（8033）、中光電（5371）等股價勁揚。

法人指出，就短中長期均線呈現標準多頭排列，而指標KD/RSI亦延續高檔鈍化格局來看，均線、技術面雙重確認訊號亦有助行情維持高檔整理局面。

另外，目前已連續三個交易日開高走低，此乃台股創高後的高檔整理，惟近期強勢股集中在AI相關族群，其他產業追價意願微弱，盤面結構不夠健康。現階段預估指數高檔震盪盤堅，但乖離率過大，慎防隨時短線修正。

