資金回流投資信心升溫 新興市場債迎來新一波資金流入

新興市場債券正逐漸成為全球投資組合的焦點資產。義大利投資管理公司歐義銳榮(Eurizon) 指出，多項週期性與結構性因素正為此資產類別創造有利環境，包括美國聯準會預期降息、主要新興經濟體的穩健成長，以及各國經濟基本面持續改善。歷史經驗顯示，當降息循環開啟、且成長動能維持韌性時，新興市場的表現往往優於其他債券資產。

歐義銳榮觀察到，在全球經濟不確定性升高之際，新興市場債同時具備較高收益率與基本面改善的雙重優勢。歐義銳榮認為，新興市場債券已逐步從昔日的「利基市場」邁向全球固定收益版圖的核心地位。

過去三十年來，全球債券市場經歷了翻天覆地的變化。統計截至 2024 年底，全球債市規模已逼近 150 兆美元1，主要受惠於經濟擴張、政府融資需求增加以及企業發債活動成長。在這龐大的市場中，新興市場債的地位顯著提升——從 1989 年僅佔全球債市 1.5%，攀升至 2024 年的 27.9%，約 42 兆美元1。歐義銳榮認為，這不僅反映金融市場的更深層整合，也顯示新興市場資產對全球投資人的重要性顯著提升。

然而，規模增長並非唯一亮點。歐義銳榮分析指出，在各國央行邁向寬鬆循環的此刻，新興市場債對利率變化的敏感度反而成為關鍵優勢。在利率下行時具備上行潛能、在升息環境中跌幅有限，這樣的風險報酬結構，使新興市場債在歷次寬鬆初期往往表現出色，與歐義銳榮當前市場觀點相符。

除利率面利多外，歐義銳榮強調多項結構性進步為 新興市場債奠定信心基礎。近年來，許多新興經濟體採取更嚴謹的財政紀律、強化政策框架、重建外匯存底並改善對外收支。部分國家與國際貨幣基金（IMF）合作，也進一步提升治理效率與金融穩定。歐義銳榮認為，這些改革將有助於為主權及企業債券發行人打造更穩健的發展環境。

在企業層面，許多新興市場公司目前估值偏低，信用評等卻持續上調。值得注意的是，這些企業對美國或中國等主要經濟體的營收依賴度已下降。根據經濟曝險分析，大部分收益來源來自本國或其他新興市場，形成內需導向的成長結構。這樣的多元化特質可在一定程度上抵禦貿易摩擦與關稅不確定性，使新興市場企業債成為主權債的有力互補，進一步豐富固定收益投資組合的報酬潛能與防禦力。

歐義銳榮指出，投資人行為已開始反映更正向的市場預期。過去五個月內，歐義銳榮旗下新興市場債券基金吸引 1.2 億美元淨流入。雖然規模尚稱溫和，但已顯示機構投資人正逐步重新配置資金至 新興市場債。歐義銳榮將此趨勢解讀為「聰明資金」提前布局下一輪全球利率循環的信號。

為掌握這波機會，歐義銳榮在投資結構策略上將歐義銳榮新興市場債券基金的存續期拉長，相對基準更具利率敏感度。歐義銳榮指出，雖然較長的存續期期在升息環境中曾一度拖累表現，但當收益率反轉下行時，這樣的配置將有望受惠。此策略展現歐義銳榮對新興市場債潛在回報的高度信心。

展望未來，歐義銳榮預期新興市場債將在全球固定收益投資組合中扮演越來越策略性的角色。歐義銳榮認為，新興市場債兼具收益優勢、分散效益與良好的風險報酬結構，特別適合在貨幣週期的時代中運用。隨著新興市場結構性成長延續、基本面改善及其在全球債市份額不斷擴大，歐義融資認為，新興市場債將成為當前固定收益市場中最具吸引力的投資機會之一。